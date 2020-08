Korona gjorde sammenslåing av kommuner mer effektiv

Pandemien herjer, og oppmerksomhet er rettet mot smittebekjempelse og stimulering av næringsliv. Samtidig har gjennomføring av den siste kommunereformen ruslet og gått uten særlig oppmerksomhet.

Det har vært gjort stor innsats i hele Kommune-Norge for å forberede situasjon der 119 kommuner skulle bli 47 nye. Det mest synlige for mange har vært sammenslåing og tilhørende justering av kommunale etater og avdelinger. Mindre synlig, men likevel viktig er eksempelvis kraftig tilpassing i matrikkel og grunnbok som følge av alle kommunene som har fått nye kommunenummer.

Mange var forberedt på å bruke inngangen på 2020 til å smelte sammen nye organisasjoner. Etablere nye rutiner og gjennomføre et sjeldent omfattende omstillingsarbeid i kommunalsektor. Så kom covid-19. I stedet for å sette kommunene sjakk-matt, har pandemien i realiteten bidratt til å forsterke digitaliseringen i kommunene. Teknologien er tatt i bruk i økende grad og har bidratt til raskere omstilling, innarbeidelse av nye rutiner og forsterket oppmerksomhet om digitale løsninger.

Det er fortsatt stort digitaliserings- og moderniseringspotensial i kommunene, men pandemien har bidratt til økt forståelse og mindre frykt for disse endringene. Unntakssituasjonen har nok også gjort at enda flere anerkjenner kommunaltekniske tjenester som grunnstener i velferdssamfunnet vårt.

Kompetent smitterenhold er viktig for å holde barn på skolen og voksne på arbeidsplassen. Mer effektiv eiendomsforvaltning som en av bærebjelkene for bygge- og anleggsbransjen. Digitalisering av byggesaksbehandling sørger for sømløse prosesser ved bygging av boliger – som jo er noe av det meste grunnleggende velferdsbehovet vi har. Prosjektering og bygging av infrastruktur for å sikre at både sykebil, mat og andre nødvendige varer kommer trygt frem.

Vi skulle helst vært pandemien foruten. Lojale og dyktige arbeidstakere har imidlertid bidratt kraftig til å utnytte mulighetene til å modernisere og digitalisere kommunal sektor – og dermed mer effektiv gjennomføring av kommunereformen.