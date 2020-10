Korona er ikke en gyldig grunn for å kutte i kommunale tjenester

De får nemlig full kompensasjon fra staten for covid-19-utgifter.

Flere steder i landet hører man fra kommuner at de må kutte i tjenestetilbudet på grunn av utgifter i forbindelse med koronapandemien. Det sier de må kutte i skole, i eldreomsorg og andre kommunale tjenester.

Nationen skriver på lederplass at pengemangel går ut over unga. Hvis det skjer, så er det fordi kommunen ikke får budsjettet til å gå opp eller klarer å holde kontroll på egen økonomi, noe vi så lenge før koronakrisen. Kommunene som sier at de må kutte i tilbudene til innbyggerne sine, kan derfor takke seg selv, og innbyggerne kan skylde på kommunen, ikke staten.

Siden regjeringen tiltrådte i 2013 har kommunesektorens frie inntekter økt med anslagsvis rundt 35 milliarder kroner. På toppen av dette kommer store ekstrabevilgninger som følge av koronakrisen.

Gjennom hele krisen har regjeringen vært tydelige på at ekstrakostnadene for kommunene skal dekkes. Arbeidet med å fastslå nøyaktig hvor mye pandemien koster kommunene gjøres i samarbeid med kommunene selv. Tidlig ble en arbeidsgruppe nedsatt sammen med kommunenes sentralforbund som skal kartlegge de økonomiske konsekvensene av koronakrisen. Arbeidsgruppen skal jobbe frem til august og levere delrapporter underveis.

Den første delrapporten fra Arbeidsgruppen kom 16. oktober og viser at koronakrisen så langt har kostet kommunesektoren rundt 14 milliarder kroner. I samme periode har kommunesektoren fått mer enn 20 milliarder kroner i økte tilskudd som følge av koronakrisen. Det er enkel matematikk: Koronautgiftene til kommunene er samlet sett mindre enn kompensasjonen fra staten.

Det er likevel viktig å understreke at det er forskjeller mellom kommuner og at noen kommuner har høyere utgifter enn andre. Fordi summen ikke vil være lik for alle, skal regjeringen ta hensyn til det når de vurderer nye tiltak og kompensasjoner i tiden som kommer.

Meldingen er uansett den samme: Kommunesektoren skal få kompensert for merutgifter i forbindelse med korona, og korona er derfor ikke en gyldig grunn til å kutte i kommunale tjenester. Kommunalminister Nikolai Astrup har bedt kommunene om å ikke kutte i tilbudet til barn og unge.

Når kommuner nå sier at det er nødvendig å kutte i budsjettene sine, er det altså av andre grunner enn korona. Noen kommuner sliter med et betydelig overforbruk, mens andre har bommet i anslagene på inntekter.

I tillegg ble flere kommuner slått sammen ved starten av dette året og kan ha hatt utfordringer med å samkjøre ny kommunestruktur samtidig som pandemien har rammet økonomien.

Helt til slutt vil vi bare minne om at mange av disse kommunene er styrt av partier i opposisjon til regjeringspartiene, så å skylde på Høyre blir helt feil. Høyre er kunnskapspartiet, og regjeringen sørger for at korona ikke er en gyldig grunn for å kutte i kommunale tjenester, som skole. Korona skal ikke gå utover unga.