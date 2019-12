Kornsiloane i Stavanger må brukast til det dei er bygde for

Det er Felleskjøpet som eig og driv Stavanger hamnesilo, som er eit av nord Europas største kornlager.

Argumentet for nedlegging er at Felleskjøpet ønsker å bygga opp lagerkapasitet nærare til der kornproduksjonen skjer i dag.

Felleskjøpet har sjølv mange gonger peika på trongen for å auka norsk kornproduksjon. Me har, ifølge deira eigne tal, bruk for å auka kornareala med hundretusenvis av dekar. Jæren er eit av Norges viktigaste landbruksområde og også her er det mogleg å auka kornproduksjonen.

Annonse

Samtidig lever vi i ei verd der dei fleste nasjonar ser trongen for å ha beredskapslager av mat og fôrkorn. Norge har i dag ingen beredskapslager av korn. Desentralisert lagring vil styrka beredskapseffekten. Lageret ligg i landets største husdyrfylke og er også difor sentralt med tanke på totalberedskapen vår.

Fram til no har ei samla næring stått bak kravet om å reetablera beredskapslagring av korn også her i landet.

På bakgrunn av dette er me kraftig uroa over at Bondelaget no stør Felleskjøpet Agri sine planar for Stavanger hamnesilo.

Rogaland Bonde og Småbrukarlag vil oppmoda Felleskjøpet Agri om å legga bort planane om nedlegging av Stavanger hamnesilo. Me treng dette lageret både for framtidig beredskapslagring og som eit element i ein framtidig strategi for å styrka kornproduksjonen i fylket vårt.