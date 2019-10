Kornlager – ta ballen, ikke mannen

Samuel Ledaal (Nationen 25. oktober) er kritisk til de vurderingene jeg kom med i intervjuet. Dessverre gikk han glipp av hovedpoenget mitt: Låge kostnader er bare en del av bildet – vi må også se på den forventa verdien av ulike tiltak.

Enkelt forklart er den forventa verdien av et tiltak lik sannsynlighet for uønska begivenhet multiplisert med kostnadene for innbyggerne om begivenheten inntreffer. Låg sannsynlighet for f.eks. en importblokade, gjør den forventa verdien av kornlager låg sjøl om konsekvensene av kornmangel kan bli store.

Ledaal hevder at som NMBU-ansatt bør jeg snakke lågt om kostnader med referanse til at flytting av Veterinærhøgskolen til Ås. Mange økonomer, meg sjøl inkludert, har vært kritiske til pengebruken på dette prosjektet.

Når Ledaal prøver å ta mannen i stedet for ballen, sørg i alle fall for å ta rett mann. Det er imidlertid enda bedre å ta ballen.