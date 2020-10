Korleis få eit meir miljøvenleg sauehald?

Hausten 2018 deltok eg på eit lokalt møte om kjøtproduksjon basert på stort forbruk av gjødsel og kraftfôr. Eg prøvde derimot å seia noko om utegåande sauer i lynghei med lite bruk av nettopp gjødsel og kraftfôr. Dette sauehaldet tillèt lettare maskinpark og enklare bygg – altså på alle måtar reduserte CO2-utslepp. Lyngheiene er også særleg verna område grunna det rike biologiske mangfaldet.

Les også: Her måles klimagassutslippet fra sauene

Vedkomande på podiet fillerista både utegangarsauene og underteikna før eg hadde snakka ferdig. Slikt sauehald var nærast som dyremishandling å rekna. Søyene var ofte skraptynne og lamma så «tørre» og små at dei var nærast ubrukelege. Så vart det sjølvsagt fortalt om korleis dette endra seg ved rikeleg bruk av gjødsel og kraftfôr.

Les også: Norsk beitebruk er truet

Medan eg fekk så øyrene flagra tenkte eg likevel: «Greitt nok!. Eg skal ikkje øydeleggja stunda for nokon. Mi tid kjem endeleg tidsnok.» No er vi der. Det finst ikkje ein oppegåande saueeigar som ikkje har skjøna at klimaendringane er komen for å bli. Vi har hatt endelause vurderingar om forbruk av kjøt og bortfall av areal i samband med Klimakur 2030. Dertil har korona-krisa gjeve oss ei betre forståing av kor viktig det er å produsere mat til eige folk.

Les også: Vil forske på sauerapen for å gjere den meir miljøvennleg

I årtider prøvde Frp og Carl I. Hagen med hjelp av økonomar som til dømes Trygve Hegnar å fjerna den norske bonden frå kartet. Norske matvareprisar burde vera som ute i Europa sjølv om alle visste at dette er umogeleg med norske løner og norskt kostnadsnivå. Dertil ser landet vårt annleis ut på kartet enn til dømes Danmark. Heldigvis har fleirtalet på Stortinget sørgd for at det aldri vart slik.

Annonse

I regjering spissa Frp ved Listhaug og Dale krava for tilskot frå sau til lam og så til endå flottare lam. Endringane har som resultat at fine lam vert tekne frå søyene og sett på toppgjødsla grøne inngjerde. Fôringsautomaten står klar med endelaus tilgang på kraftfôr. For at lamma skal tåla hardkøyret tilset ein fiber. Då renn ikkje skiten så markert av lamma. Men ikkje alle får det ikkje heilt til.

Les også: Klimautslipp i jordbruket kan kuttes uten å redusere matproduksjon

Årsaka til denne fôringa er at lamma no må ha klassifiseringa O+ mot tidlegare O for å få tilskot. Det er no kroner 450 kroner per lam. Tilskotet er vesentleg i ein pressa bransje. Dertil aukar kiloprisen med høgare vekt.

Men no seier altså kundegrupper at dei vil eta mindre raudt kjøp grunna store CO2-utslepp. For sauebonden er dette nærast katastrofemeldingar. Utegangarsauene løyser mange av disse utfordringane. Men lamma vert mindre. Dei slit med å nå klasse O+. Når snittvekta av disse lamma ikkje passerer 70 prosent av vekta til rasen då driv ikkje bonden sauehald lenger og mister all støtte. Eg tenkjer det er FrP-politikk i praksis.

Men løysinga er særs enkel. Landbruks -og matminister Bollestad kan redusera klassifiseringa for tilskot attende til O. Då kan bonden redusera kraftfôr-bruken (altfor mykje kjem frå øydelagt regnskog). Dertil kan bonden redusera monaleg på gjødselbruken. Då kan/må arealbruken aukast og vi kan unngå bortfall som meldt i Klimakur 2030. Slik ordninga er no er det nærast meiningslaust å ikkje setja lamma på ekstrafôring før slakt. Likevel let mange bønder vera og seier dermed nei takk til både tilskot og høgare kjøtpris.

Les også: Beitedyr som klimatiltak

Ved denne løysinga går også kjøtoverskotet ned. Lamma vert i snitt lettare og utegangarsauen kan på nytt konkurrera på vekt. C02-utsleppa går ned. Avrenning til bekkar, elver og vatn vert mindre. Kanskje kan vi diskutera om vi skal ha eit rullerande kriselager av kjøt? Kanskje kan bonden få betalt for sauen? Prisen for slakt av ein sau gir i dag bonden tilnærma lik kr. 0 pr. kg. Olaug Bollestad har truleg makt til å avslutta denne farsen. Det er, etter mi meining, regjeringa og ministeren som sit med skamma for uføret sauebonden er komen opp i.

Les også: Ved å spise kjøtt fra mine sauer skjer det omtrent null og niks med klimaet

Det undrar meg like mykje at medan regjeringa nærast tvingar sauen ut av lyngheiene, sender fylka mannskap ut i dei same heiene for å registrera og å laga nye skjøtselsplanar for utegangarsauen. Er det mogeleg at «samfunnet» kan finne saman og tala med ei stemme?