Kor respektlaust er det av Stortinget å gripe inn i jordbruksforhandlingane?

«Det vil vere respektlaust av Stortinget å overprøve eit samla landbruk sin signatur på årets jordbruksoppgjer», skriv leiar i Vestland Bondelag, Anders Felde nyleg i Nationen.

Kvifor er dette respektlaust, og kva er det Felde ikkje har fått med seg?

Ifølgje Hovudavtalen er tingingane mellom organisasjonane og staten ei førebuing til diskusjonen i Stortinget.

Stortinget har ansvar for jordbrukspolitikken i landet vårt. Kvifor skal ein då blindt overlate ansvaret til andre?

Når Stortinget, som den bevilgande part (Etter Grunnlova) brukar så mykje offentlege midlar, er det ikkje då naturleg at avtalen følger opp Stortingets klare forutsetningar?

Tidleg i februar, vart SV og regjeringspartia einige om følgande formuleringar (SV er regjeringa si føretrukne samarbeidspartnar):

«Fleirtalet er einig om at målet om å tette inntektsgapet og auke sjølvforsyninga skal vere eit førande prinsipp i jordbrukspolitikken og i utforminga av staten sitt forhandlingsgrunnlag for jordbruksoppgjeret»

Og viser til at «…mål om selvforsyningsgrad av jordbruksressursar, korrigert for import av fôr aukast til 50%»

Når avtalepartane og staten ikkje følger opp desse klare føringane, kva gjer Stortinget då?

Er det respektlaust å gripe inn, eller står det til respekt for fleirtalet i Stortinget, at dei klare føringane som er lagt, blir følgt opp.

Anders Felde kjem også med eit langt forsvar for prisnedskriving på korn og framleis subsidiert kraftfôrpris.

Prisnedskriving er eit særnorsk fenomen. Slik det opphavleg var tenkt, som ei ordning for å fordele norsk korn over heile landet, var det lett å forsvare. Men i dei siste 10–15 åra har det blitt brukt meir og meir for å subsidiere ein låg kraftfôrpris

I normalår, om noko kan kallast det lenger, blir det brukt 2 millioner tonn kraftfôr, og cirka halvdelen av dette blir importert. 4–500 tusen tonn proteinfôr og 4–600 tusen tonn karbohydratfôr er importert.

Er dette så lurt når ein har klare målsettingar om 50 prosent sjølvforsyning? Og er det slått fast som sanning at ein låg kraftforpris er det same som ein god bondeøkonomi i det lange løp?

Eg trur svaret seier seg sjølv.

I Vestland fylke, som me begge kjem frå, er 22 prosent av jordarealet ute av drift. I Nord-Noreg er snart 40 prosent ute av drift.

Er det ikkje då lurare å stimulere til bruk av dette arealet før ein subsidierer 1 million tonn fôrråvarer frå andre land?

Eller er målet stort volum på få bruk, billeg råstoff til industri? Og at dei tre store kjøpmennene framleis kan ta stor avanse.

Er det slik at mjølkeproduksjonen i søre deler av landet «er avhengig av kraftfôr for å sikre effektive mjølkekyr?» som Felde skriv.

Burde det ikkje vore ei målsetting å stimulere kua til å bli ein effektiv utnyttar av norske ressursar?

Bøndene tilpassar seg den jordbrukspolitikken som rår. Når store arealressursar i både inn- og utmark går ut av produksjon og kraftfôrbruken aukar, burde det vere eit varsel om å endre kurs.

Avslutningsvis tek eg med nokre sitat frå min forgjengar i Hordaland Bonde- og Småbrukarlag, Helge Bergo, som framleis er like gjeldande:

* at jordbruksavtalesystemet er slik at når den enkelte for å overleve i næringa, tilpassar seg på ein tilsynelatande god måte, er summen av alle bønder sine enkelthandlingar øydeleggande for alle.

* det aukande samspelet mellom staten og jordbruksorganisasjonane om styring og kontroll av produsentar, gjennom utestenging av dei mange og tildeling av privilegium til dei stadig færre.

* eit tilskotssystem som skaper ein vedvarande overkapasitet i næringa trass i mange bønder som avviklar til ein kvar tid.

* at auka overføringar med noverande overføringssystem påskundar den negative utviklinga

* omsetningsorganisasjonane si utvikling som landsomfattande tunge maktapparat, ei sentralisering av anleggsstrukturar som representerer eit trugsmål mot bygdene sin eksistens

Med håp om ein god og framtidsretta debatt i Stortinget.