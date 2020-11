Kor lange avstandar skal det vera til sjukehuset?

Kvar veg tek om lag to timar. Det vil seie fire timar i tillegg til sjølve ærendet. Då blir det sanneleg ikkje mykje att av dagen til andre gjeremål!

Å ta bussen er ikkje aktuelt. For det fyrste passar ikkje rutetidene – ein må i tilfelle bruke endå meir av dagen på sjukehusbesøket – og for det andre er det vel ikkje mange som kan tenkje seg å sitje utkøyrde og slitne av tøff behandling i ein halvfull buss?

Det blir til at ein tek eigen bil – mest praktisk – og mest privat. Tenk å kunne stoppe for å lata vatnet akkurat når ein vil – utan å måtta ty til ekstremsport i fart på rutebussdassen? Takk og lov for privatbilen!

Pasienten reiser som regel ikkje einsam heller, men har gjerne med seg ein fylgjesvein – eller ledsager – som det heiter i Pasientreiser-skjemaet. Så me snakkar ikkje berre om køyrde kilometer, auka forsikringspremie, dekkslitasje og bilvedlikehald!

Nei, her er det snakk om folk som sit "uverksame" i bilane sine i staden for å tene sitt daglege brød og betale sin skatt. Altså den generelle samfunnsnytta som me likar å tru at me gjer alle saman, når me er på arbeid. Det vert med andre ord mykje dyrare for samfunnet, når bygdefolk treng ein sjukehusvisitt.

Det er ikkje fyrst og fremst økonomisk, men menneskeleg vinst å oppnå på desentralisert behandling av kreft og andre alvorlege sjukdomar.

Annonse

Dette er altså noko av prisen for å bu her me bur. Ingen har tvinga oss til å bu her, men det er no likevel ein tankekross at ein time hjå doktoren på sjukehuset skal ta minst 5 timar – eller? (Og ja, eg veit at det er mange som må reise endå mykje lenger.)

Eg synest faktisk det er urimeleg langt til sjukehuset. MÅ ein verkeleg heilt inn til sjukehuset for behandling, eller er det mogleg å desentralisere?

Eg sperra difor opp augo då lokalavisa (Vest-Telemark Blad) kunngjorde at no kan ein snart få cellegiftbehandling i grannekommunen vår – Tokke! Tokke og Vinje kommunar samarbeider om eit prosjekt der ein kan få cellegift (som kan ferdigstillast før sending frå sjukehuset), blodtransfusjon og styrkebehandling. Dette gjeld sjølvsagt ikkje alle kreftpasientar, men tenk så fint det kan vera for dei det gjeld!

For jammen er sjølve behandlinga tøff nok, om ein ikkje skal bruke heile dagen på å reise i tillegg. Så no vonar eg inderleg at kommunane kan få ein smule tillit til eige helsestell frå sentralt hald, slik at dei får prøve ut ideen.

Det er ikkje fyrst og fremst økonomisk, men menneskeleg vinst å oppnå på desentralisert behandling av kreft og andre alvorlege sjukdomar. Særleg kreft er ein tøff diagnose å få. Framleis sit fordomane mot denne sjukdomen godt fast, og døma på at sjukdomen har fått overtaket er altfor mange.

Sjølv har eg fått slipt ned nokre av fordomane mine – særleg den om at kreft er resultat av usunn livsførsel og dårleg kosthald. Det er ikkje tilfelle. Sjukdomen råkar vilkårleg – trass eit sunt kosthald, minimalt med alkohol, ingen tobakk og bra med trening, kan ein få kreft. Men sjansen for å bli heilt frisk att av ei tøff behandling, er betre dersom ein har levd sunt innan kreften vart oppdaga.

Det er altså blodig urettvist å gje folk skuld for eigen kreftsjukdom. Kreftgåta er svært samansett og komplisert, og ingen veit svaret på den fullt ut. Men vitskapen har komi langt i kreftbehandling – den vert betre og betre – blir meir og meir treffsikker. Så på enkelte kreftformer er det vanleg at ein blir heilt frisk, medan enkelte andre kan ein leve godt og lenge med.

I alle tilfelle er det nødvendig med kur på sjukehus. Tenk om bygdefolk snart kan gjera som i urbane strøk – setje seg i ei drosje, ta medisinen i trygge omgjevnader, og koma heim i god tid før allslags biverknader set inn – alt unnagjort på eit par timar?