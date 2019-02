Konsesjonsregler til besvær

Norske svineprodusenter har de siste årene slitt med ustabil markedsbalanse og svært variabel økonomi. For å slå det fast med det samme: Jeg står ved at vi allikevel over tid har vært mest tjent med en markedsordning noenlunde slik den fungerer i dag.

Det vi mangler er nye verktøy innenfor ordningen. Samtidig tror jeg det er svært viktig at norske svineprodusenter har noen rammer og begrensninger for omfang av sin produksjon, og så langt det lar seg gjøre, like økonomiske betingelser. Det gir samhold og likere utslag der tiltak settes inn. Konsesjonsregelverket er ikke et reguleringsverktøy i seg selv, men har til hensikt å sørge for nettopp dette. Det skal sikre spredt svineproduksjon over større deler av landet og på flere gårder. Slik sett er også grisen viktig for levende bygder og ikke minst jevne tilførsler til slakteriene rundt i landet. Gjennom de siste 10-15 årene har allikevel en gruppe produsenter vokst frem som har satt seg selv over disse målsetningene og litt på siden av norsk landbrukspolitikk.

Så kom det. En innstramming og ikke et frislipp slik vi har fryktet da FrP tok over landbruksdepartementet. Da høringsforslaget kom, burde det gått et jubelbrøl fra alle våre organisasjoner og de aller fleste norske svineprodusenter. Først gjorde det nok det, men så begynte de å jobbe. Denne produsentgruppen. De som selv uttaler at de har vært litt mer fremoverlente enn resten av oss og utnyttet smutthullet. Jobbet smartere. Tenkt langsiktig. At det nå vil være samfunnsøkonomisk forkastelig at noe av denne produksjonskapasiteten de har bygd opp, blir stående tom.

Sågar høres det ut på enkelte av de som vi er helt avhengig av dem for å dekke det norske markedet med svinekjøtt. De ønsker seg selvsagt påskjønnelse i form av historisk konsesjon. De vil altså fortsatt sette seg selv foran resten av oss, slik at de kan fortsette å dra det beste ut av to verdener.

Dette er jo ikke så overraskende. Alle har rett til å kjempe sin sak. Det som overrasker meg mer er at de gjennom sin lobbyvirksomhet har klart å fått flere av våre fremste tillitsvalgte til å tale deres sak. De har etter min oppfatning klart å overskygge det som burde være diskusjonen, nemlig om regelverket vil være godt for norsk svineproduksjon i lang tid fremover.

Istedenfor å diskutere fra et faglig ståsted hva som er hensiktsmessig og faglig nødvendig rekruttering, å finne mulige uoppdagede smutthull som må tettes eller om sanksjonene ved overtredelse er gode nok, ender diskusjonen i overgangsordninger og løsninger for enkeltprodusenter og deres egeninteresser.

Jeg håper nå i innspurten av høringen at de svineprodusenter dette ikke berører direkte (som tross alt er over 90 prosent av produsentene) også ytrer sin mening. Våre fag lag og interesseorganisasjoner må behandle dette på en demokratisk måte. Dersom kun den delen av medlemmene som dette berører direkte er de eneste som ytrer seg, vil det overdøve høringen å påvirke den.

Det er derfor viktig at du som tenker at dette ordner seg og i utgangspunktet synes lovforslaget som er på høring virker fornuftig, gir tilbakemelding til dine tillitsvalgte slik at din stemme høres. Med et strammere konsesjonsregelverk i bunn og etter hvert nye verktøy i reguleringskassa har jeg stor tro på at norske svineprodusenter har lyse og mer stabile framtidsutsikter i vente.