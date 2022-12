Dette er et debattinnlegg. Teksten står for skribentens regning. Vil du delta i debatten, kan du sende ditt innlegg til Nationen her

Vi er for konkurranse, sånn at vi kan skape et produksjonsgrunnlag som er stort nok til alle Norges melkebønder. Det skaper vi best med innenlands konkurranse, og det er her vi burde fokusert.

Kan Tine forklare sammenhengen mellom Tines vanskelige rolle som markedsregulator og konkurransefremmende tilskudd? Er det ikke sånn at Tine kontrollerer råvareleddet og bestemmer forholdstallet?

Er det ikke sånn at Tine får betalt for å være markedsregulator? Hva vil skje med produksjonsgrunnlaget når konkurrentene nedskaleres eller legges ned? Kjedene vil ganske sikkert øke importen og lage egne merkevarer, fordi de ikke vil tillate at Tine blir alene i melkekjøla. Det blir tap-tap for Tines eiere.

Tror Tine at 14 øre lavere pris per liter melk vil øke volumene av konsummelk igjen? Det tror ikke vi, for innovasjon på melken, som Skyr og yoghurt på pose har vist at det er det forbruker vil ha.

Hele PU er bygget på at prissensitiviteten på konsummelk er lav, og derfor bidrar konsummelken med nesten 500 millioner kroner årlig til det viktige innfraktstilskuddet som finansierer henting av melk i hele landet.

Annonse

Vi vil påstå at «landbruk i hele landet» garantert står på spill hvis Tine får tilbake monopolet. Tine lover jo nå egentlig at deres struktur vil fredes for fremtiden, bare konkurransen stanses. Det tror vi ikke noe på.

Retorikken rundt «lønnsomme områder» viser Tines verden. De kan optimere egne meierier, og kan måle lønnsomhet lokalt. Q-Meieriene som en liten utfordrer tenker nasjonalt, og vi forholder oss til dagligvarekjedenes sentrale distribusjon. Vi tjener akkurat like lite på en liter melk solgt i Trondheim som i Stavanger.

Vi har ikke «lønnsomme områder». Q har områder i landet hvor vi har vært til stede lenger enn andre, og vi har flere Q-fans i byene enn på bygda. Det er kun fakta, og dreier seg ikke om å «skumme melken» i sentrale strøk. Men det passer jo fint inn i kommunikasjonsstrategien til Tine. At Q-Meieriene har 1/4 av konsummelken i Norge passer ikke så godt inn i fortellingen.

At det bare er Tines virksomhet som gir positive ringvirkninger lokalt, er selvsagt feil. Det er arrogant overfor alle som jobber for de andre uavhengige meieriene. De er like mye verdt som en Tine-ansatt. I en helt ny reklamefilm sa Tine opprinnelig at «kun ved å velge Tine, bidrar du til å skape et levende Norge». Dette er åpenbart villedende markedsføring, og Tine endret teksten etter krav.

Når Tines kommunikasjonsavdeling avslutter innlegget med «det kan ikke være for mye forlangt at de konkurransefremmende tiltakene avvikles», viser det igjen Tines arrogante holdning. Beløpet tilsvarer 0,8 prosent av Tines omsetning, og står ikke til overskriften «landbruk i hele landet står på spill».

For oss dreier dette seg om overlevelse, for forbruker handler det om valgfrihet og innovasjon og for den norske melkebonden dreier det seg om at konkurranse gir økt produksjonsgrunnlag på norsk melk. Derfor kjemper vi i Q med nebb og klør for muligheten til å konkurrere.