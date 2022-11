Dette er et debattinnlegg. Teksten står for skribentens regning. Vil du delta i debatten, kan du sende ditt innlegg til Nationen her

Q-Meieriene støtter PU-ordningen og har vært en svært viktig bidragsyter til ordningen siden monopolet ble oppløst for over 25 år siden. Q-Meieriene er med på å legitimere hele landbruksregimet vi har i Norge, og vi har vært en garantist for målprisuttak, opprettholdelse av kvoter, økt etterbetaling til den norske bonden og landbruk i hele landet. La oss avlive noen myter og heller fokusere på å gjøre «fløtekaken» større.

Les også: Midlane bør i staden gå til å styrke norsk mjølkeproduksjon

Jeg inviterer herved Asbjørn Stensrud fra Lillehammer Senterparti til et besøk på meieriet vårt i Gausdal. Et nedlagt Tine-anlegg som er over 100 år, og en hjørnesteinsbedrift i bygda. Kan 7. desember passe?

Da kan du også få møte de som mottar overskuddet vårt, de som kanskje trenger det aller mest i samfunnet, når vi deler ut overskuddet vårt. Vi har nemlig en norsk langsiktig eier, Kavlifondet, stiftelsen som gir hele overskuddet til gode formål.

Hvordan er Q-Meieriene en svært viktig del av løsningen for landbruk i hele landet?

* Gjennom å betale inn langt mer til PU-ordningen enn vi mottar: Q-Meieriene betaler gjennom avgiftene i PU-ordningen inn cirka 80 millioner kroner mer til ordningen per år enn vi får. Det vi får skal utlikne de strukturelle ulempene Q-Meieriene har som liten utfordrer sammenlignet med superdominerende Tine.

Asbjørn Stensrud viser til i sitt innlegg at Q-konsernet, som han feilaktig velger å kalle oss, har mottatt 1,5 milliarder kroner i støtte de siste årene. Men i samme periode har vi altså betalt inn 1,2 milliarder mer, altså totalt 2,7 milliarder. Vi er altså ikke et Q-konsern, vi er en liten utfordrer med 2 meierier, 250 ansatte og 295 Q-bønder.

Annonse

* Gjennom å bidra til økt etterbetaling til bonden: Av de konkurransefremmende tiltakene går cirka 30 prosent direkte til etterbetaling til bonden. Av Q sin andel av konkurransefremmende tiltak gikk cirka 50 prosent direkte til Q-bøndene i 2021. At 295 Q-bønder får sin etterbetaling for melken betalt over PU betyr faktisk at Tine-bøndene fikk nesten 7 øre mer pr liter melk i 2021. Har dere tenkt på det?

* Gjennom å gjøre Tine bedre: Hvorfor er konkurranse livsviktig for Tine? Mer konkurranse er bra for alle, og mer konkurranse i meierisektoren betyr at Tine kan komme til å miste enkelte markedsandeler, men det kan også bety vekst for alle.

Det å gå fra 100 prosent til 80 prosent markedsandel føles sikkert brutalt, men Tine har fortsatt i de fleste segmenterer over 80 prosent markedsandel. I de siste 25 årene med konkurranse har Tines omsetning gått fra 10 milliarder kroner til 25 milliarder kroner.

Det er faktisk Tine som har tjent mest på konkurransen. Siden Synnøve Finden omsetter for 1,5 milliarder og Q-Meieriene for 2 milliarder, så er bare veksten til Tine nesten 5 ganger større enn konkurrentenes totale omsetning. Tine har aldri solgt mer eller tjent mer!

* Gjennom forbrukerdrevet innovasjon på norsk melk øker produksjonsgrunnlaget: Melkevolumet totalt i Norge har vært stabilt på 1,5 milliarder liter i mange år, mye drevet at innovasjon på norsk melk. Det hadde ikke vært Skyr i Norge eller yoghurt på små og store poser, om ikke Q tok utfordringen fra fansen.

Det hadde heller ikke vært noe konkurranse om å utvikle den letteste rømmen eller D-vitamin-melk, om ikke Q utfordret og gikk først. Q sin drivkraft er å alltid utfordre det etablerte for å hele tiden gjøre produktene mer relevante og skape vekst som faktisk gjør «kaken» større.

Vi er overbevist om at uten den innenlandske konkurransen på norsk melk ville vi hatt langt høyere import og EMV-andel på meieri i Norge, det ville være et tap for det hvite gullet – den norske melken.

Alle sier de vil ha konkurranse på norsk melk, men dessverre mener ikke alle dette. Vi i Q-Meieriene oppfordrer likevel til å sammen finne de gode løsningene som nettopp sikrer muligheten for sunn og god konkurranse på norsk melk, til det beste for forbruker, den norske bonden og meieriaktørene. Bare gjennom konkurranse kan vi sikre de landbrukspolitiske målsettingene.