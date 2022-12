Dette er et debattinnlegg. Teksten står for skribentens regning. Vil du delta i debatten, kan du sende ditt innlegg til Nationen her

Tine burde holde seg for gode for skremselspropaganda på vår bekostning, spesielt som markedsregulator og dominerende aktør.

Les også: Landbruk i hele landet står på spill

Tine kontrollerer 77 prosent av meierimarkedet. Tine er langt fra å være en liten og skjør aktør slik de prøver å gi inntrykk av. I første kvartal tjente Tine mer enn konkurrentene sine, til sammen. Med nesten 25 milliarder i omsetning, er ikke Tine en aktør som sliter med å få endene til å møtes.

Vi blir kompensert av ulike årsaker. Tine blir kompensert 500 millioner for å hente melk i hele Norge. Vi blir kompensert fordi vi kjøper melk fra Tine til feil melkepris. Beløpet som Tine påstår setter det norske landbruket på spill er 196 millioner kroner som små aktører deler, hvor Synnøve mottar 35 millioner. Vi blir kompensert fordi vi starter bak startstreken.

Annonse

Vi heier på den norske bonden og et levende Norge, ikke la det være tvil om det. Vi har forsøkt å komme i dialog med Tine, men ble raskt dratt tilbake til virkeligheten da Tine pekte på oss som årsaken til deres sentralisering og oppsigelser i Ålesund. Så, når Tine bruker sin makt på å fjerne det vi har av norsk konkurranse, må vi heve stemmen.

For å sitere Tines kommunikasjonsdirektør, Ingrid Wilberg Arnesen: «Vi kan ikke, og vil ikke, la dette forkludre den viktige debatten om hva dette faktisk handler om.»

Vår fremtid står på spill hvis vi mister kompensasjonen vi får for feil melkepris. Å påstå at dette truer Tines samfunnsansvar, som de mottar hundrevis av millioner i året for å skjøtte, er både uriktig og uredelig.

Les også: Landbruk i hele landet står på spill

Debatten om konkurransefremmende tiltak handler dessverre kun om én ting: Skal Tine ha norske konkurrenter. Uten konkurransefremmende tiltak blir det igjen et meierimonopol med Tine som eneste aktør.