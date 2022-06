Kongeørnskader utløses av overbeite og vanskelige forhold i fjellet

Dette er et debattinnlegg. Teksten står for skribentens regning. Vil du delta i debatten, kan du sende ditt innlegg til Nationen her

Antall rein, ressursgrunnlag, klimatiske forhold og andre bakenforliggende årsaker sammenfaller med forhøyet skade forårsaket av kongeørna.

Tamreindrift er en naturbasert næring, der noe tap til rovdyr i et helhetlig økosystem må regnes med. I ethvert økosystem vil tap til rovdyr og rovfugler kunne bli ekstra høye dersom det oppstår vanskelige forhold visse perioder i året.

For reindrifta er det viktig å følge med på ressursgrunnlag, klimatiske forhold, sykdomsutbrudd og lignende. Dette er velkjent fakta, stadfestet gjennom forskningsrapporter og av Miljødirektoratet.

Driftsåret for reindrifta starter 1. april, mens det fremdeles er vinter i reindriftslandet, og problematiske snøforhold kan gi kritisk vanskelig tilgang til beite når dyra i sin naturlige årssyklus er mest sårbare, spesielt drektige simler.

I «Ressursregnskap for reindriftsnæringen 2019–2020» forhåndsvarslet Landbruksdirektoratet vanskelige beiteforhold seinvinteren 2020, og stadfestet det igjen i «Ressursregnskap for reindriftsnæringen 2020–2021».

Dette kan ses på tapsstatistikken til kongeørn denne sesongen, der enkelte områder fikk tap over gjennomsnittet, mens det gikk langt bedre i andre områder.

Klimatiske forhold er i sistnevnte rapport påpekt som førende for tap av rein, ikke minst kalver, med klar relevans til at simlenes kondisjon i slutten av drektighetstid, kalving og diegiving er avgjørende for kalvenes overlevingssjanser.

Første kalver kan bli født i slutten av april, men kalvinga foregår i hovedsak i mai. Det er først og fremst i kalvingsperioden og den første tida etter kalving at kongeørna opptrer som skadegjører.

Som en liten predator, gjennomsnittlig kroppsvekt nokså lik vanlig huskatt, opptrer kongeørna som jeger på reinkalv først og fremst når ytre forhold eller sviktende kondisjon hos mor eller avkom gjør kalvene sårbare.

Det foreligger betydelig med kvantifiserbar kunnskap om kongeørn og beitedyr og den er samlet over lang tid. Denne kunnskapen burde ha vært systematisert og analysert for lenge siden, i stedet for å gjøre vedtak om å sette i gang nye studier og ny forskning som forhåpentligvis skal kunne gi konklusjoner en eller annen gang i framtida.

Misforstå ikke: Ny kunnskap er viktig, men det viktigste er å benytte kunnskap som allerede er samlet og tilgjengelig. Kongeørna er tross alt en av våre best studerte fuglearter.

2020 var et svært vanskelig år for reindrifta, det verste året gjennom den siste 20-årsperioden (og lenger tilbake), men også 2017 og 2012 var betydelige problemår. Samtidig hadde antallet kadaverdokumenterte kongeørntap en nedgang på 30 prosent i 2021 i forhold til året før.

Årets (2022) problematiske snø- og beiteforhold ble forvarslet som katastrofetruende allerede fra januar av. Forhåpentligvis har iverksatte tiltak (fôring) kunnet forebygge en ny «worst-case»-situasjon.

Generelt er det likevel utfordringer fra klimaendringer som på lang sikt er de mest truende for reindriftstradisjonene i Norge, først og fremst fordi årssyklusen for tamrein er avhengig av gunstige snø- og temperaturforhold på vinteren og at dette også på en markert måte vil være styrende for robustheten for å kunne unngå rovvilttap, ikke minst til en predator som kongeørna.

BirdLife Norge påpekte dette i brev til Miljødepartementet, statsforvaltere, rovviltnemder med flere våren 2022. Denne kunnskapen må tas videre dersom konflikten mellom kongeørn og beitenæring skal tas på alvor, og diskuteres på en fornuftig måte.