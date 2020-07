Kompromisset som svikter husdyra våre

Landbruksministeren har uttalt i Stortinget at «Dyrevelferd er et kompromiss mellom tidsbruk, økonomi og effektivitet.» Ja, det er åpenbart at dyreholdet utspiller seg i et spenningsrom mellom ulike interesser og insentiver og at kravene til lønnsomhet og effektivitet avgjør utfallet: et husdyrhold der sviktende dyrevelferd og dyremishandling er regelen framfor unntaket.

Om vi skal komme disse åpenbare problemene i landbruket til livs, må vi løfte blikket fra den enkelte bonden til det systemet som er dannet og utviklet av myndighetens landbrukspolitikk og landbrukets egne organisasjoner og næringsforetak. Vi kan ikke endre dette overordnet og komplekse systemet ved å fokusere på enkeltbønder. Det blir i beste fall å flikke litt på de verste skadene, men det tar ikke problemene ved roten.

Manglende dyrevelferd og dyremishandling er en direkte konsekvens av grunnleggende og strukturelle forhold ved landbruket vårt. Landbrukspolitikken har gjennom mange tiår initiert strukturrasjonalisering, med stadig færre gårdsbruk, men samtidig flere dyr på hver driftet gård. Samtidig har konsesjonsgrensen doblet seg for flere husdyrslag, i tillegg til at det først og fremst er storproduksjon som premieres gjennom tilskudd. I denne landbruksformen er det ikke dyrevelferden som er det rådende premiss, men derimot de styrende kravene til effektivitet og lønnsomhet.

Vi kjenner til de gjentatte mediene-oppslagene om tragedier for både bønder og dyr i grusomme dyrevernssaker, men har vi rett fokus? Det er viktig og riktig at også enkeltpersoner stilles til ansvar for sine handlinger mot vergeløse dyr, men bøndenes brutale behandling av husdyrene gjenspeiler i bunn og grunn det nådeløse systemet som er skapt og som legitimeres av landbrukets egne myndigheter og organisasjoner. Det er på høy tid at landbruket som system vurderes ut fra lovbestemte kriterier for dyrevelferd, og at de styrende stilles til ansvar.

Vi trenger en ny landbrukspolitikk der dyrevelferd ikke reduseres til et dårlig kompromiss, men blir selve bærebjelken i næringene, enten det er snakk om griser, høns, kyllinger, sau eller storfe.

Dyrevelferdsloven slår fast at dyrs levemiljø skal ivareta deres artstypiske og individuelle behov, gi mulighet for mosjon og aktivitet, samt bidra til trivsel og god helse. Jeg har et håp: at lovens ord blir virkelighet for alle husdyr i norsk landbruk. Det skylder vi både dyrene og bøndene, ja alle som har sitt liv og virke i landbruket. Et samfunn som tillater at dyr behandles dårlig, fører til problemer også hos og mellom mennesker. Vi får i ytterste konsekvens et inhumant samfunn når vi bygger arbeidsplasser og velferd på kynisk undertrykkelse og utnytting av våre medskapninger.

Kan vi få en debatt som fokuserer på landbrukspolitikken og det etablerte landbrukssystemet? En debatt som erkjenner at dyrehold oppfylt etter Dyrevelferdsloven må være selve bærebjelken i norsk landbruk?