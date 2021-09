Kompensasjon til pelsdyrfarmere

Dette er et debattinnlegg. Teksten står for skribentens regning. Vil du delta i debatten, kan du sende ditt innlegg til Nationen her

Jeg hadde et innlegg (23.8) med temaet ulik vurdering av dyrevelferd hos pelsdyr og laks, samt etiske betraktninger av de politiske beslutninger. Mitt hovedtema var at det ikke kan være riktig at små næringer skal behandles forskjellig i forhold til store næringer. Det handler altså om likhetsprinsippet, og at en ikke kan ta de små i en symbolsk politisk beslutning for å samle stemmer, mens de store ikke blir berørt.

Les også: To feil blir ikke rett

Som ventet kom det motsvar fra Dyrevernalliansen. Svaret var greit nok, men Live Kleveland hadde misforstått et punkt i innlegget mitt. Dette må derfor kommenteres her.

Annonse

Når jeg sammenlignet kostnaden ved kompensasjon til pelsdyrfarmerne med utbygging av sykehus var det for å illustrere den økonomiske konsekvensen av et nedleggingsvedtak. Live Kleveland drar dette dit hen at jeg mente det var for høy kompensasjon. Min mening er at har en først lagt ned et forbud må det også kompenseres skikkelig, slik at farmerne ikke lider økonomisk tap.

Jeg vil tro de 1,2 milliarder er en stor underestimering av behovet for kompensasjon på samme måte som estimatet for utbygging av sjukehuset i Molde var en underestimering. Dette handler om å gjøre opp for seg på en skikkelig måte. Det kan ikke være rett å legge ned en næring for deretter å løpe fra ansvaret i forhold til kompensasjonens størrelse.

Velferd for folk henger nøye sammen med velferd for dyr. Dette er også en del av etikken i politikken. Slik sett har hele pelsdyrsaken utviklet seg til en politisk skandale.