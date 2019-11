Kommuneøkonomien er solid

Både på lederplass og i redaksjonelt oppslag i Nationen 11. november får regjeringen kritikk for det foreslåtte kommunebudsjettet. Avisen ser helt bort fra at kommunesektoren de siste årene har fått et betydelig løft de siste årene, og går godt.

I 2018 fikk kommunene som helhet et brutto driftsresultat på 2,8 prosent av inntektene. Dette er betydelig høyere enn anbefalingen som er 2 prosent. De siste årene er kommunesektoren tilført 30 milliarder friske kroner. Det gjør at det er et historisk lavt antall kommuner som sliter økonomisk (er på Robek-lista).

Senest nå i høst ser man at skatteinngangen til kommunene er betydelig bedre enn hva regjeringen la til grunn når de fremmet kommuneproposisjonen i sommer. Lite tyder på at skatteinngangen til neste år skal reduseres av den grunn. Med nye 4,9 milliarder i skatteinntekter til kommunene så vil kommunene få en betydelig bedre start på 2020 enn uten.

At veksten i kommuneøkonomien mellom 2019 og 2020 således blir noe redusert grunnet høyere skatteinngang kan vel ikke være noe mere enn positivt. Målet er at kommuneøkonomien skal bestå av 40 prosent skatteinntekter.

Annonse

Tallenes tale er at kommuneoppleggene under denne regjeringen er om lag like gode som under forrige regjering. Det blir riv ruskende galt å fremstille dette som noen økonomisk krise slik Nationen sin tabloide overskrift gjør.

Om kommunesektoren effektiviserer med 0,5 prosent så vil det bety ytterligere 1,3 milliarder til å styrke velferdstjenestene med. Kommunenes oppgave er ikke å si ja takk til alt. De må selv være med å prioritere. Vi har hatt en periode med solide overføringer til kommunesektoren bl.a. grunnet nedturen i norsk økonomi. Norsk økonomi går betydelig bedre nå, og det er da riktig å begrense den offentlige pengebruken.

Ap-leder Jonas Gahr Støre forsøker å skyve de svakeste i samfunnet og hevder at den foreslåtte økningen i kommunenes egenandel for ressurskrevende brukere vil medføre kutt i tjenestetilbudene til disse brukerne.

Det er feil. Dette er en rettighetsbasert tjeneste etter helse- og omsorgstjenesteloven som kommunene ikke kan «budsjettere seg ut av». Brukerne har krav på tjenesten enten kommunen vil eller ikke. Dette er en tjeneste som koster 10,8 milliarder kroner i 2020. Det har vært en sterk vekst i denne tjenesten der kommunene vedtar behovet den enkelte måtte ha, og staten tar 80 prosent av regningen.

De rødgrønne nedjusterte staten sitt bidrag til 70 prosent i 2006. Nå er den altså 80 prosent, men regjeringen foreslår at kommunene nå må bidra med en liten økning i sin egenandel. Det er både rett og rimelig når økningen her har vært over 9 milliarder siden oppstarten på denne ordningen i 2004.

Da Støre la frem sitt budsjettforslag mandag viste det seg at alt var ikke bare fryd der heller. Hele den foreslåtte økningen til kommunenes økonomi har Arbeiderpartiets politikere allerede brukt opp til det de selv ønsker å prioritere. De pålegger i tillegg kommunene å innføre skolemat, noe de kun vil ta 50 % av regningen for.

Kommuneopplegget for 2020 er et nøkternt, men godt budsjett, tilpasset den situasjonen kommunene og landet for øvrig nå står i. Gresset er ikke grønnere på andre siden.