Kommunene skal veie lokale interesser

Ole-Petter Berget, leder i Nord-Fron Bonde og Småbrukerlag, skriver i et debattinnlegg om interessekonflikter mellom hytteutbygging og beitebruk.

Les innlegget til Ole-Petter Berget:

Les også: Beitedyr byttast ut med hytter

Slike interessekonflikter kjenner jeg godt til som leder av Utmarksressursenes Sammenslutning (USS). Jeg tar ikke stilling til om den ene eller andre interessen er viktigst.

USS er som kommunenes talerør opptatt av å styrke lokaldemokratiet og at flest mulig beslutninger skal tas lokalt, nærmest den som berøres av beslutningen. Det gjelder også avveininger mellom landbruksinteresser og andre interesser.

Formålsparagrafen til USS lyder: «Utmarkskommunenes Sammenslutning (USS) skal arbeide for å fremme medlemskommunenes interesser i utmarksspørsmål av enhver karakter.

Utmarkskommunenes Sammenslutning skal søke å styrke det lokale selvstyret i saker om forvaltning av utmark og bedre samspillet mellom hensynet til natur- og miljøvern og lokal næringsutvikling. Arbeidet i Utmarkskommunenes Sammenslutning skal skje innenfor de rammer en bærekraftig utvikling og livskraftige lokalsamfunn tilsier».

Det er landsstyret, som består av to representanter fra hvert fylke – i stor grad ordførere fra ulike partier, som bestemmer hva USS skal jobbe med.

USS sine arbeidsområder favner bredt. Fra rovvilt, motorisert ferdsel i utmark, gjerdeplikt, arealvern, kraftpolitikk, mineraler – og altså hyttepolitikk, for å nevne noen. Vi er en partinøytral interesseorganisasjon som jobber i alle politiske miljøer, statsetaten og forvaltningen, i rettsapparatet og har jevnlige møter med interesse- og bransjeorganisasjoner. Bondeorganisasjoner, Norges Fjellstyresamband, Norges Jeger og Fiskerforbund, NHO med sideorganisasjoner, energibransjen – og selvsagt KS, for å nevne noen.

Det førende for USS er alltid at beslutninger og interesseavveininger skal gjøres mest mulig i kommunene av lokalpolitikerne. USS tar ikke stilling til mer bruk, mer vern eller forrang av ene eller andre bruker- eller næringsinteresser.

I sak etter sak står USS på kommunenes side når det gjelder å argumentere for lokal råderett og lokale næringers betydning for lokalsamfunnene. Landbruksinteressene er svært viktige i mange av våre kommuner, det samme er hytteutbygging og den verdiskapingen og annen samfunnsutvikling denne påviselig gir.

USS jobber for en politikk som i større grad tar inn over seg hvordan mange nordmenn lever sine liv. At lokalisering, dimensjonering og finansiering av offentlig infrastruktur og tjenesteproduksjon i større grad skal basere seg på brukertall fremfor innbyggertall.

Så vet vi alle at det er kryssende interesser alle steder. Mellom lokalsamfunn og storsamfunn, mellom kommune og stat, mellom lokalsamfunn og ulike særinteresseorganisasjoner som kanskje har lite lokal forankring – og altså mellom ulike lokale interesser.

USS tar ikke stilling til hvilke interesser som er viktigst – det vil vi at kommunepolitikerne skal avgjøre!