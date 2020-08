Kommunene skal balansere både allemannsretten, næringsinteresser og grunneierinteresser

Miljødirektoratet fastslo nylig at ni av ti nordmenn driver med friluftsliv, og i sommer ferierte rekordmange nordmenn i eget land. Tidligere har jeg skrevet innlegg om allemannsrettens gleder og utfordringer - også den gang som partipolitiker.

Når det er sagt så er det ingen motsetning mellom det jeg som politiker har sagt og mener i debatten, og det som Utmarkskommunenes Sammenslutning (USS) jobber for. USS ikke er en interesseorganisasjon for private grunneiere, men en interesseorganisasjon for utmarkskommuner og jobber for å styrke lokaldemokratiet – de lokale fellesskapsinteresser.

Annonse

Formålsparagrafen til USS lyder: «Utmarkskommunenes Sammenslutning (USS) skal arbeide for å fremme medlemskommunenes interesser i utmarksspørsmål av enhver karakter. Utmarkskommunenes Sammenslutning skal søke å styrke det lokale selvstyret i saker om forvaltning av utmark og bedre samspillet mellom hensynet til natur- og miljøvern og lokal næringsutvikling. Arbeidet i Utmarkskommunenes Sammenslutning skal skje innenfor de rammer en bærekraftig utvikling og livskraftige lokalsamfunn tilsier».

Les også: Fjols og furier til fjells

Sett fra et USS-perspektiv bør kommunene være sterke forsvarere både av allemannsretten og den næringsmessige bruken av utmarka, enten det gjelder landbruk, turisme eller reiseliv. Samkvem innenfor grunnleggende rettslige og moralske normer bør være det overordnede målet fordi bruk av utmarka er en felles interesse. Oppførsel i strid med vanlig folkeskikk tar vi alle avstand fra!

Jeg har hele tiden vært tydelig på at det er utfordringer som kontinuerlig må jobbes med – slik det alltid er når motstående interesser skal fungere sammen. Allemannsretten står i et naturlig spenningsforhold til den private eiendomsretten – og som jeg skrev i min replikk på NRK Ytring: «Fremmedgjøringen mellom sentrum og periferi – mellom bygd og by i Norge – er større enn mange erkjenner. Da er mer dialog, mer samhandling, mer samvær veien å gå».

Derfor er den beste måte å løse utfordringene på å gå i dialog med dem som trenger mer kunnskap om hva allemannsretten innebærer i praksis – og kanskje spesielt hva den ikke innebærer.