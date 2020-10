Kommunene kan stole på at regjeringen stiller opp

Vi har hele tiden vært tydelige på at vi skal stille opp for kommunene, både under og etter pandemien. Det har vi gjort, og det vil fortsatt gjøre.

Hver dag det siste halvåret har kommunene gjort en formidabel innsats. Dyktige ansatte har stått i førstelinjen i kampen mot koronaviruset. Det har kostet. Derfor er det ikke rart at mange av oss er bekymret for alle ekstrakostnader koronakrisen påfører kommunene.

Ingen av oss ønsker å havne i en situasjon der utgifter til testing og smittehåndtering skal gå ut over tjenestetilbudet til innbyggerne, enten det er snakk om barnehage, skole, kollektivtransport, helsehjelp eller andre velferdstjenester.

Siden koronakrisen traff Norge, har regjeringen lagt frem flere tiltakspakker for kommunesektoren. Kommunene og fylkeskommunene har hittil fått nesten 20 milliarder kroner i økte bevilgninger og redusert arbeidsgiveravgift.

I tillegg har kommunene fått smittevernutstyr til en verdi av rundt 800 millioner kroner, og i september foreslo regjeringen å bevilge ytterligere 2,5 milliarder kroner til kommunesektoren for å dekke tapte billettinntekter i kollektivtransporten, økte utgifter som følge av testing, isolasjon, smittesporing og karantene – og for å støtte lokalt næringsliv.

På toppen av dette vil lavere lønns- og prisvekst bidra til å styrke kommunenes handlingsrom betydelig dette året.

Selv om regjeringen allerede har vist at vi stiller opp for kommunesektoren i denne krevende tiden, er det ikke tvil om at det vil være behov for mer hjelp fra staten fremover. Samtidig er det vanskelig å si nå hvor store konsekvenser virusutbruddet får for kommunene over tid. Vi jobber derfor tett med kommunesektoren med å få oversikt over hva krisen faktisk koster.

En arbeidsgruppe vi har satt ned sammen med Kommunenes Sentralforbund jobber derfor nå med å kartlegge de økonomiske konsekvensene av koronakrisen. Arbeidsgruppen leverer sin første delrapport i midten av oktober. Det vil gi regjeringen et faglig grunnlag for å komme med flere og mer målrettede tiltak til kommunesektoren fremover.

Vi står i en av de største krisene siden krigen. Flere hundre tusen har opplevd permitteringer eller oppsigelser, oljeprisen har stupt, og vi har en økonomisk nedtur som mangler sidestykke.

Staten skal stille opp for kommunene også i tiden fremover. Men jeg kan ikke garantere at alle kommuner kommer til å være helt upåvirket av koronakrisen. Det er det trolig ingen av oss som vil være.