Kommunene er ikke rustet for hytte-korona

Audun Bringsvor og Norsk Hyttelag krever å få reise på hytta til påske, men i en krisesituasjon kommer mange problemstillinger til overflata.

Både skatt og statlige tilskuddsordninger beregnes ut fra faste innbyggere, og kommuner får sine inntekter og lager tjenester ut fra det. Skal kommunene klare å levere tjenester til hyttefolket må de også ha inntekter som gjør det mulig. Hver hytte i Hol har kanskje 3 beboere i snitt 60 døgn i året. Ganger du dette med 5694 hytter får du 2808 nye helårsinnbyggere i kommunen.

Når mange av hytteeierne og regjeringa er imot både omfordeling av skatteinngangen og eiendomsskatt, blir det en umulig oppgave å dimensjonere for eksempel legevakta etter dette, i tillegg til besøkende på hoteller og andre overnattingsplasser. Å påstå at dette går helt fint i høysesong ellers på året, stemmer ikke overens med hva folk på legevakta på Røros eller Ringerike Sykehus, som plutselig er lokalsykehus med akuttmottak for rundt 100.000 flere innbyggere bare i Hallingdalen hver helg og ferie, forteller fra sin arbeidshverdag.

Hytteiere er veldig viktige (!) for norske distriktskommuner og kjøp av varer og tjenester gir sårt tiltrengte arbeidsplasser, men per i dag er det ikke tatt høyde for at offentlige tjenester skal dekke hytteeiere under et virusutbrudd.

Dette er en problemstilling som har vært aktuell lenge, men som for folk flest kom til overflata først nå.