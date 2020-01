Kommuneforskjellar som reformargument

På framsida av Nationen torsdag 23. januar står det at «Rådmenn ber om færre kommuner», og biletet er av ein smilande kommunalminister Monica Mæland på full fart til meir reformarbeid.

Når argumenta frå rådmennene, som sjølvsagt er «søt musikk» for kommunalministeren, for å halde fram med kommunereforma er at forskjellane i Kommune-Noreg har blitt større som følge av reforma så langt. Når rådmennene i tillegg meiner at neste runde i reformarbeidet må bli meir styrt frå staten, gjerne som tvangssamanslåing, er det «å bera enda meir ved til regjeringas reformbål».

Lokalsamfunnsforeninga har liten sans for dette, og meiner med det at ei eventuell vidareføring av kommunereforma må skje som politisk prosess og ikkje som administrative råd og påverknad.

Rådmannsforumets syn er å snu heile saka på hovudet, og viser dei uheldige sidene ved kommunereforma, nemleg at forskjellane mellom kommunane berre har blitt større som følge av samanslåingsprosessane med «taparar» og «vinnarar».

Desse forskjellane vil alltid vera der så lenge ein tuklar med den strukturendringa i Kommune-Noreg, som kommunereforma er. Dette fordi nokre kommunar ønsker å bli større ved å slå seg saman, medan mange ønsker å vera små som dei er.

Statleg tvang er det einaste som kan bøte på dette, men tvang fører sjeldan noko godt med seg.