Kommunebudsjettet leverer, og kommunalminister Nikolai Astrup har gjentatte ganger forsikret om at kommunene skal kompenseres. Senest på pressekonferansen torsdag 29. oktober. Vi må ikke akseptere premissene for et opprør på «repeat».

Om Kommunal- og moderniseringsdepartementets forslag til kommunebudsjett hadde hatt et følelsesliv ville det nok slitt med følelsen av å aldri være bra nok. Det til tross for at kommunebudsjettet for 2021 er svært målrettet de behov og utfordringer Kommune-Norge står i.

Akkurat nå er det rødgrønt ordføreropprør mot budsjettet og man spenner sine buer. Budsjettet de kritiserer skiller seg bemerkelsesverdig lite fra da Stoltenberg II-regjeringen la frem budsjettforslagene. Utenom at budsjettet for 2021 leverer mer penger til kommunene. For tallene lyver ikke.

Kommunesektoren får en vekst i frie inntekter på 2 milliarder kroner i 2020. Det utgjør en samlet bevilgning på 411,8 milliarder kroner til kommunene. Samlede inntekter totalt til kommunene utgjør 580,7 milliarder kroner. En økning på 3 prosent fra 2020 budsjettet. 70 prosent av overføringene til kommunene kan disponeres slik kommunene selv mener vil gi sine innbyggere best mulig tjenester.

Når vi tar høyde for demografi- og pensjonskostnader og satsinger innenfor veksten, blir det økte handlingsrommet 700 millioner kroner i 2021. Det er høyere enn det har vært de siste fire årene, og høyere enn de rødgrønne la opp til i både 2011, 2012 og 2013.

Covid-19-relaterte overføringer så langt i år ligger på 30 milliarder kroner. Regjeringen har etablert en arbeidsgruppe sammen med KS som går gjennom utgifter kommunene har hatt som følge av pandemien. Delrapporten fra gruppen ble lagt fram fredag 16. oktober og foreløpige tall viser at koronakrisen har kostet kommunesektoren rundt 14 milliarder kroner i 2020.

Det samsvarer med kompensasjonen fra staten så langt. Torsdag ble det kjent at regjeringen bevilger ytterligere milliarder til kommunene i 2021. Kommuneøkonomien i krisen følges tett. Ved behov vil regjeringen følge ytterligere opp i neste års reviderte budsjett.

Vi står midt i den største krisen landet har sett på mange, mange tiår. Derfor er det viktig at budsjettet som ligger der svarer til de utfordringene vi står i. Samtidig må man ha en langsiktig plan for tiden som kommer etter pandemien. Kommunene skal fortsette å levere gode og trygge tjenester for sine innbyggere, også etter at den etterlengtede hverdagen kommer tilbake.

I en tid der opprør i distriktene og skarpe fronter ønsker å splitte bygd og by er det ekstra gledelig at regjeringen foreslår å bevilge om lag 46 milliarder kroner til virkemidler som er begrunnet i distriktspolitiske mål eller som er særlig viktig for distriktsområder. Altså en vekst på 3 prosent fra 2020 budsjettet.

Men penger er ikke alt. Man må satse målrettet og riktig for at pengene treffer slik at overføringene har effekt. Jobbskaping og ikke minst å beholde arbeidsplasser er viktig i tida vi er i.

Ser man på situasjonen ellers i verden har Norge lykkes godt i å ta vare på arbeidsplassene. Dette er et viktig distriktspolitisk tiltak for å sikre levende regioner. Men også som et ledd i å skape ytterligere økonomisk vekst for kommunene. Den veksten må komme i privat næringsliv.

Kommuneøkonomi handler om å treffe korrekt på overføringer som gir kommunene muskler til å takle deres krevende hverdag. Det mener vi bedre enn noen gang at årets forslag til kommunalbudsjett gir.

For selv om opposisjonens utømmelige lommebøker åpnes på rausest mulig vis er det nå slik at det er hva man leverer på vakt som teller. Og den borgerlige regjeringen sørger for gode overføringer til kommunene, i skarp kontrast til hva rødgrønne ordførere vil ha oss til å tro. Skulle likevel ordførerne i opprør har ønske om å møtes til dialog, skal jeg være den første til å takke ja til en slik invitasjon.