Dette er et debattinnlegg. Teksten står for skribentens regning. Vil du delta i debatten, kan du sende ditt innlegg til Nationen her

Tax Justice er, i sitt svar til meg, bekymret for det de kaller en "uthuling av det kommunale skattegrunnlaget". Dette illustrerer at saken også dreier seg om to forskjellige syn: Skal kommuner og regioner være autonome enheter som kan stå på egne bein, eller skal de være avhengige av rammetilskudd fra staten og det kommunale inntektssystemet?

Les også: Skattekuttets ringvirkninger

Distriktene selv drømmer om å kunne stå på egne bein. De ønsker vekst, både for verdiskapning og arbeidsplasser i lokalsamfunnet.

Kommuner eksisterer ikke for å fylle opp potten for inntektsutjevning. Hadde dette systemet vært tilstrekkelig som grobunn for økonomisk og demografisk vekst, ville heller ikke kommunene måtte ty til lavere skatter.

I mitt opprinnelige innlegg oppfordret jeg også til at Tax Justice skulle se et større bilde, fremfor å fokusere kun på det de kaller «ringvirkninger» av lavere skatter. Det som er verdt å tenke over, er hva kommuner faktisk kan gjøre for å bli attraktive, hvordan de kan legge til rette for vekst og økt velstand.

Det er i realiteten svært lite, da svært mye styres sentralt i Norge. Å fjerne muligheten til å senke enkelte skattesatser vil være skadelig for små kommuners handlingsrom.

Annonse

Les også: Snevert om skatt

Videre er det også slik at hvis en kommune gjør seg attraktiv, og opplever tilflytting og økt aktivitet, så vil noen andre tape på det. Det er naturlig. Vi er neppe tjent med å forby kommuner å investere i lokalsamfunnet, hvis det kan tenkes å gå ut over andre kommuner.

Dette er også grunnen til at Oslo stadig vokser i omfang, samtidig som distriktene får både færre og eldre innbyggere. Konkurransen mellom regioner finnes allerede, distriktene ser ikke ut til å vinne.

At Tax Justice erkjenner at fraflytting fra distriktene er en vanskelig nøtt er vel og bra, men vi må se på tiltak som fungerer. Bø kan lykkes med skattekuttet sitt, og så lenge de bærer risikoen selv, fortjener de ikke mistro og motstand. Fokuset burde heller være rettet mot å veie opp for den eventuelle nedsiden som følger.

Denne saken dreier seg om langt mer enn det kommunale inntektssystemet.

Distriktene ønsker ikke å havne i en situasjon der man retter pekefingeren og sier: "Du skal ikke senke skatten, du skal være grei og snill, men for øvrig kan du gjøre hva du vil". Resultatet blir at fraflyttingen vedvarer, vi får med andre ord et annet kappløp mot bunnen enn det Tax Justice er bekymret for: et kappløp mot bunnen for distriktsbefolkningen.