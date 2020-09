Kommentar til innlegget Dyrenes rettsvern må styrkes nå

Det fremgår av leserbrevet at vedkommende som ble dømt til 45 dagers betinget fengsel og 20 000 kroner i bot, hadde kastrert griser uten bedøvelse, slengt griser i veggen og slått gris med stokk.

Det var jeg som avsa nevnte dom. Bonden i min sak hører hjemme i Fredrikstad. Det han var siktet for og som han ble dømt for, var at han hadde kastrert to griser som var over aldersgrensen, uten å bruke veterinær og bedøvelse. De øvrige forholdene har ingenting med bonden i min sak å gjøre, men skal ha funnet sted på en gård i Rogaland.

Jeg ser svært alvorlig på at usanne påstander spres på denne måten.

Jeg oppfatter for øvrig Bendik Wessel slik at han beklager seg over at bonden ikke ble fradømt retten til dyrehold. Siden påtalemyndigheten ikke hadde bedt om det og saken var en tilståelsessak, var ikke tap av retten til dyrehold en aktuell problemstilling.