Komikveld med Frp og Venstre

Dale med ambisjoner om å radiomerke all ulv for senere og lette forvaltningen?

Et ønskescenario for så vidt, men totalt utenfor all sunn praktisk fornuft!

Det viser seg at bare det å registrere alle individer som finnes gjennom prøver av hår, urin/løpeblod og møkk er en sport hvor ingen hittil har kommet i mål. Det blir riktig nok oppgitt noen bestandstall som vi som følger med vet at, av forskjellige grunner, er et minimum av den bestand som virkelig finnes. Men ja, disse tallene blir brukt for alt det de er verdt. Forskerne ynder også å fortelle at ulv som gjør «hyss» i Norge kommer over fra Sverige. Tenk da på komikken med å bedøve og radiomerke alle individer du Dale!

Så har vi denne ministeren Rotevatn da, som har lært leksa si om å gjenta hvor fortreffelig rovdyrforvaltning vi har i landet, og hvor god oversikt man har for forvaltning – sagt mange nok ganger så blir det en sannhet?

Saken er den at Stortinget, vår lovgivende forsamling, har «gjennom et bredt forlik» landet på helt klare bestandstall som Regjeringa skal forvalte etter. Men selv det unnlater Klima- og miljødepartementet og rette seg etter – tydeligvis med denne ferske minister Rotevatn også.

Rotevatn tillater seg nå om dagen og skrive leserinnlegg i media og harselere over forholdet med at Telemark Bonde- og Småbrukarlag har iverksatt innsamling av prøver fra ulv for å analysere ved et tysk laboratorium, parallelt med de prøver som blir analyser her i landet, som sies at skal gi det eneste sanne resultat.

Som Telemark Bonde- og Småbrukarlag skriver: "Det er likevel ikke greit at en minister tyr til simple hersketeknikker og lemfeldig strør om seg med ladede begreper som fake news, konspirasjonsteorier, hobbyforskning og konsekvent skriver «forskningsresultat» – i anførselstegn. Dette er ikke en minister verdig og Rotevatns lite parlamentariske begrepsbruk gjør neppe debatten om rovdyr mindre polarisert."