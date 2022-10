Dette er et debattinnlegg. Teksten står for skribentens regning. Vil du delta i debatten, kan du sende ditt innlegg til Nationen her

Nationen har i den senere tiden hatt flere innlegg som belyser veterinærmangelen. Det har vært pekt på økte kommunale tilskudd og turnusordninger.

Vi har i dag ubetjente vaktområder, vansker med å rekruttere veterinærer til vakt også innenfor sport og familiedyr, samfunnsmedisin og akvamedisin, og problemer med lønnsomheten på vakt innenfor alle fagområder.

Kan turnusordning bidra til å dekke veterinærvakten?

Les også: Mener obligatorisk plikttjeneste i distriktene kan avblåse veterinærkrisen

Veterinærmedisinen utvikler seg i rekordfart og kompleksiteten øker samtidig med publikums høye krav til kompetanse. Dyreartspesialiseringen starter allerede under studiet.

Turnusordning for veterinærer er foreslått som en del av løsningen av veterinær Martin Örmen i Nationen 22.september.

Det er interessant og positivt, men i det daglige opplever vi at nyutdannede ikke er rustet til å stå alene i en vaktsituasjon. Virkeligheten de møter kan ikke forberedes kun med kursing – de må også trene på prosedyrer og diagnostikk.

Kommunale vakttilskudd forutsetter at veterinærene etablerer egen næringsvirksomhet – selv i næringsfattige områder.

Siden 2007 har klinisk vaktberedskap vært et kommunalt ansvar nedfelt i «Lov om dyrevelferd». Ordningen gjelder akuttvakt for alle dyrearter og ytes som tilskudd til selvstendig næringsdrivende veterinærer. Stortinget har også bevilget stimuleringstilskudd.

Annonse

Det har, og med rette, vært stort fokus på å øke de kommunale tilskuddene, og bedre tilskudd vil sikkert øke viljen til vaktdeltakelse på større steder.

Praksisstrukturen er imidlertid vesentlig endret de seneste årene.

I mange tidligere distrikter er det ikke lenger næringsgrunnlag for én veterinær i produksjonsdyrpraksis. Distriktene blir større, og antall veterinærer i et vaktdistrikt for få slik at responstiden kan bli uforholdsmessig lang i et dyrevelferdsperspektiv, og tungt å dekke for veterinærene. Her er det ikke nok å øke næringstilskuddet. I disse distriktene vil ikke veterinærer etablere egen praksis.

Smådyr og hestepraksis har sammen med akvamedisin økt svært mye de siste årene, og antall dyreklinikker og dyresykehus er mangedoblet. Disse har også store utfordringer med vakten.

Som en tommelfingerregel bør det være cirka 12 ansatte veterinærer for å oppfylle kravene i arbeidsmiljøloven om man skal ha 24 timers drift– det er det nesten ingen i Norge som har.

Samarbeid mellom ulike faggrupper kan fungere

Debatten preges av dekning av produksjonsdyrvakten hvor beredskapsbehovet er høyt, men næringsgrunnlaget lavt. Antall henvendelser på vakt gjelder stort sett andre dyrearter som hest og smådyr, hvor næringsgrunnlaget er bedre, men vakten fremdeles utfordrende. Her bør vi se på ulike samarbeidsformer. Vi har noen gode eksempler basert på samlokalisering som på Kongsvinger og Elverum.

Mattilsynet behøver også lokal beredskap. Skal dette utvikles må det ytes flere tilskudd per region.

Sverige har en «distriktveterinærordning» med ansatte veterinærer. En slik ordning vil kunne møte tidens krav til arbeidsforhold og opplæring, og bør utredes nærmere.

Å hjelpe dyr i nød er kjernen i yrkesvalget for mange veterinærer – vaktdeltakelse også om forholdene legges til rette.

Jo Bruheim skriver «Livet på vakt er spennende og givende, stressende og tilfredsstillende» i en leder i Norsk Veterinærtidsskrift nr 5. For noen er det selve kjernen i veterinærvirket å kunne hjelpe dyr i akutt nød, stå i stresset og føle energien når det virkelig teller. Behovet for disse tjenestene vil alltid være der – og jeg tror at om vi har en struktur der kompetansen utvikles og tjenestene ivaretas og belønnes vil det finnes veterinærer som ønsker det også.