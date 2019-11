Klimaverstinger

Debattantene er som oftest skråsikre i sine uttalelser om hva som må til. For meg ser det ut som om en løsning er at alle begynner å kjøre elbil og at alle slutter å spise kjøtt, spesielt rødt kjøtt.

Personlig er jeg veldig glad i rødt kjøtt og elbil må jeg se langt etter med min pengebok. Men jeg savner en ting i debatten: Klare tall som sier meg hvor ille mitt forbruk er. Hvor mye sparer jeg klimaet med for eksempel å gå over til hvitt kjøtt.

Kan noen der ute sette opp et klimaregnskap som viser meg forskjellen på en elbil og en dieselbil. Når jeg skriver klimaregnskap mener jeg et totalregnskap fra produksjon via bruk til skrap.

Jeg kunne også tenkt meg å se forskjellen på klimatrykket mellom 1 kg sauekjøtt, oppvokst på lokal beite og gress fra nærliggende åker og 1 kg kylling oppvokst på kraftfor fra Brasil.

Jeg venter spent på oppklarende svar.