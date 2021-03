Jeg tar opp kjøtt fra fryseren, setter meg i dieselbilen og kjører til hytta i Fyresdal når sjansen byr seg. Med andre ord, en klimaversting av verste sort. Eller, finnes det også andre sider ved vår livsstil som fortjener mye mer oppmerksomhet?

Hva med for eksempel shopping-galoppen og bruk og kast?

Jeg slår et slag for mer kjøpeskam! Hvor ofte kjøper du noe nytt fordi det du har er utslitt? Vi handler enorme mengder varer, og det er en karusell som bare spinner fortere og fortere. I min barndom var shopping-bytur en gang i blant og en ny genser og bukse til skolstart. Nå pågår kjøpefesten døgnet rundt, året rundt.

Noen freshe nye turklær. Noe nytt utstyr. Ny sofa og nye kosttilskudd. Det fortjener vi. Hvis du ikke visste du trengte noe nytt, får du god hjelp av influencere til å kjenne ekstra godt etter. Som i det ene øyeblikket slenger rundt seg med ord som bærekraft og i det neste er #reklame, såå fornøyd med enda en ny goretex-jakke.

Hva om vi faktisk tar et oppgjør med oss selv å søker mer etter en livsstil med å bruke det vi har og reparere det som blir ødelagt. Ta et oppgjør med shopping-galoppen og hoppe av. Svært få av oss hadde tatt skade av å ta et kjøpefritt år. Pusse støvet av et ord med et innhold våre besteforeldre visste verdien av. Nøysomhet. Tenk om vi kommer dit at det heller er litt flaut enn stas å sprade rundt med siste skrik av utstyr og klær?

Om vi skal se opp til noen, er det ikke noen med årets kolleksjon, men de som klarer seg med lite. Som prioriterer en livsstil med tid til medmennesker foran ny bil og større båt. Og vet at vekst ikke bare er ensbetydende med gode indekser på børsen, men i mye større grad måles i andre målestokker.

Som gode oppvekstvilkår for barn og ungdom. Der medmenneskelighet, trygghet, god psykisk og fysisk helse og å være tilstede for hverandre står høyere enn materielle ting.

Reisevaner har vel også et og annet å si for klimaet vårt. Sommeren 2020 måtte de fleste av oss ta til takke med å ta ferien her til lands. Jeg tror mange som ellers ville satt seg på flyet utenlands fikk seg noen overraskelser med norgesferie. Vi bor i et fantastisk flott land! Her er så mye å oppleve, av både matskatter, natur og opplevelser.

La oss planlegge nye kortreiste ferier innenlands fremover også! I tillegg til klimaeffekten og hva det gir oss personlig, så er det med å bygge opp landet vårt igjen etter tunge tak med pandemien vi står oppi.

For meg blir det iallefall et enormt paradoks når det fremstilles som et stort problemet at jeg spiser kjøtt produsert på jordet hjemme og rundt i Telemark eller fra jakt. Men om jeg drar på lang-weekend til New York og poster bilder av vegetarmat og farter rundt i en elbil som blir vraka etter småskader, så er jeg hip og miljøvennlig. Jeg tror mange med meg tenker at det henger rett og slett ikke på greip!

Det viktigste jeg eier er alle minnene mine. Som er opplevd gjennom livet. Både de gode og de vonde. Men en av de kjæreste fysiske tingene jeg eier er trekoppen. Den er mørkebrun inni etter bruk på turer. Det gir en sjel som nye ting aldri kan ha.