Norge har forpliktet seg på å redusere utslipp som skader klimaet og ødelegger jorda vår. Og det haster! Hva kan du og jeg gjøre med dette?

Hva med å plante blomster i sommer som gir humlene mulighet til å leve og ikke bli utryddet. Hva med å plante et epletre eller noen bærbusker i hagen slik at det du skal spise kommer fra egen hage og ikke fraktet lange veier med fly eller bil. Bruke sykkelen til badestranda og ikke ta med engangsbestikk til picnicturen. Alt dette er ungdommene våre opptatt av for å redde kloden.

Det kan virke så ubetydelig i den store sammenhengen, men alle kan bidra med litt. En av de unge som har engasjert seg både her lokalt og også på landsbasis er Tina Våje fra Spydeberg. Her er hennes råd til oss alle; kjøp kortreist mat, plant blomster og høst av naturen. Innbyggerne må stille krav til kommunene om klimavennlige løsninger og Norge bør snarest lage en plan på hvordan oljenæringen skal utfases. Dessuten bør Norge slutte å handle med skatteparadis. Tina har også vært i Sverige og møtt Greta Thunberg som satte igang skolestreik for klima. I Stockholm traff Tina unge fra hele Europa som er opptatt av å gjøre noe for å stanse miljøødeleggelsene.

KrF vil at kommuner og fylker skal ha konkrete mål innenfor det grønne skiftet og arbeide for en overgang til produkter og tjenester som gir betydelig mindre negative konsekvenser for klima og miljø. Vi vil at alle tar i bruk ny teknologi for å spare energi. Vi må ta forvalteransvaret vårt på alvor. Jeg deler ungdommens bekymring for fremtiden om vi ikke tar tiktige valg nå. Og jeg vil være med å ta disse valgene.