Klimatrass, Hanne-Lene Dahlgren?

«Det er hevet over en hver tvil at raudt kjøtt er en klimaversting», skriv ho.

Ho viser til både trass, smakslaukar, vanar og kjensler for å eiga sanninga om klimakrisa. Forskarar meiner noko anna! Eg var nyleg på eit møte der Harald Volden var, som har forska på dette i mange år, og han hevdar at husdyrhald med mjølk og kjøtproduksjon og beiting heller er ei løysing på klimaproblema. Forutsett at vi produserer det på ei såkalla klimavenlegmåte.

Eg har overlevd skremselen om rauosten, mjølkefeittet og nå raudt kjøtt. Eg har aldri ete mykje kjøt av noko slag, men helsa er ikkje av den beste likevel. Eg liker godt grønsaker, og som andre alltid hatt «kjøtfrie dagar» med graut, pannekaker osv.

Eg har nyleg følgd ei kvinne på 92 år til grava. Ho har aldri jogga eller trena tør eg påstå, men arbeidd roleg og trutt med dyr og hushald. Drukke mjølk og ete kjøt av ku, sau og gris, attåt grønsaker frå kjøkkenhagen.

Eg trur det er her vi må sjå samanhengen; måten vi produserer maten på og måten vi lever på. Det kunne gjett ein god klimagevinst for både folk, fe og land!

Men no må dei som har husdyr, sjå at livsverket deira er sett på svartelista, og at framtida er uviss. Fordi «analytikarar» og andre lik Dahlgren, meiner dei har det einaste og rette svaret på å løyse klimakrisa. Kva om dei fekk oppleva at det dei lever av og for, vart truga?

Det er ei kjensle Dahlgren godt kan ta seg tid til å kjenne på. Ho kan få kome hit, sjå søyene våre og nabokua inn i auga. Så kan vi ta ein tur enda lenger opp i høgda, der berre graset trivst. Om det ikkje blir hausta, blir det større klimautslepp enn om det skal rotne på rot. Likeins om utmarka gror att.

Eg håper Dahlgren og likesinna, snart forstår at samanhengen mellom å kunne å lesa og å veta ikkje alltid handlar om sanning. Det er framleis fleire vegar som fører til Rom. Undervegs kan det vera greitt å ha respekt for andre.