Klimaregnestykket for Norge, vil kunne øke globale utslipp

Redusert kjøttproduksjon kan føre til økte utslipp globalt, fordi vi risikerer å måtte importere økt andel av maten vår. Når gresset ikke spises av husdyr, velger vi at en miljø- og klimavennlig fôrkilde heller skal råtne på rot. Vi produserer mindre mat, men har det samme nivået av CO2. Karbonets kretsløp er selvsagt også viktig i klimaregnestykket.

Debatten rundt bærekraftig landbruk forenkles ofte til å bli et spørsmål om ja eller nei til kjøttproduksjon og kjøttkonsum. Vi mener dette er et feilspor. Å spørre seg hvordan, og hvor kjøttet produseres, burde være i forbrukerens fokus, og være mye mer fremtredende i debatten.

I et interessant leserinnlegg i Nationen 19.02.2020 fra Grønlund og kolleger i NIBIO, blir det angitt at 44 prosent av dagens ammekuproduksjon og 16 prosent saueproduksjonen i skjer i korndyrkingsområdene. Denne produksjonen legger beslag på et gressareal på ca. en halv million dekar i korndyrkingsområdene, i stedet for at man kunne ha dyrket korn der. I tillegg anslår forfatterne at drøvtyggere forbruker mer enn 50 prosent av kraftfôret i Norge.

Les innlegget de referer til her:

Her ligger det en åpenbar mulighet til å bedre utnytte våre egne naturressurser – og mulighet for en betydelig miljøgevinst. Ved å redusere produksjonen av kjøtt i korndyrkingsområdene, vil frigjorte gressarealer kunne brukes til å øke produksjonen av korn og grønnsaker, og dermed bidra til redusert kraftfôrimport, og økt reell selvforsyning.

Kjøttproduksjon bør i hovedsak skje utenfor korndyrkingsområdene. Arealer som ikke egner seg til korn og grønnsaksproduksjon, bør utnyttes mer for beitedyr. Slike arealer har vi mye av, både innmarksbeiter og store beitearealer i utmark – ikke minst her på Vestlandet.

Å ikke utnytte våre beitearealer til kjøttproduksjon, anser vi for å være både dårlig naturforvaltning og dårlig ressursutnyttelse. Den mest miljøvennlige maten er den som produseres nærmest døren din, enten det er kjøtt eller grønnsaker. Fotavtrykket fra fôring eller planting, slakt eller innhøsting, foredling og transport, må alle være med i miljø- og klimaregnestykket. Kortreist kjøtt er også kortreist mat, og kan ha et langt bedre fotavtrykk enn langreist belgfrukt fra fjernere land.

Omstilling i landbruket spiller en nøkkelrolle i et mer klimavennlig Norge. Vi har tidligere tatt til orde for et landbruk mer rettet mot kulturlandskap, dyrevelferd og mangfold med større stimulering til småskala drift, slik vi ser det i Østerrike og Sveits. Å sikre at våre jordbruksarealer utnyttes, og på riktig måte, vil være den beste klima- og miljøpolitikk.

Sentrale politikere og landbruksorganisasjoner bør derfor snarest mulig legge «kjøttdebatten» til side, endre elementene i klimaregnestykket, og heller gå inn for tiltak som monner.