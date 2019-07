Klimaprofitørenes tid?

Marit Østby Nilsen har magistergrad i naturressursforvaltning, og har vel lært at penger ikke duger som målestav for verdier i naturen. Da er det vel lite mening i å «ofre» kyst- og fjellnatur for å produsere og selge vindkraft? Selv om det blir utslippsfri kraft som vil erstatte kull- eller gasskraft, i det kraftmarkedet vi med to-tre nye nordsjøkabler blir del av?

Østby Nilsens kronikk 29. juni er illustrert med foto av alvorlig skadet havørn, etter sammenstøt med rotorblad i vindmølleparken på Smøla. Den var den første store satsingen på vindkraft i Norge, som det ble behov for da det – som følge av beslutning om metanolverk i stedet for gasskraftverk på Tjeldbergodden – ble betydelig kraftunderskudd i landsdelen Møre-Trøndelag (Midt-Norge). Også vern av relativt mye vassdragsnatur i den landsdelen «bidro» til kraftunderskudd der.

Nå bygges det stor ny kraftledning fra Fardal ved Sognefjorden til Ørskog øst for Ålesund, for å hente kraft til Midt-Norge fra Vestlandet i stedet for fra Nord-Sverige. Vestlandet leverer mye kraft til Østlandet, og med nye nordsjøkabler blir det vel betydelig leveranse også til Storbritannia.

I rapport om balansekraft er det antydet sjøkabel ut fra Sogn og til Shetland, for å balansere ujevn produksjon av vindkraft der, så det blir jevn transport av utslippsfri kraft i sjøkabel videre til Skottland.

Med «klimaprofitør» mener vel Østby Nilsen kraftselskap som tar seg godt betalt for leveranse av utslippsfri kraft, i en tid da mange er skremt av «global oppvarming». Det finnes ingen vei tilbake til førindustrielle samfunn. Det må produseres mye mer sol-, vind- og vannkraft, når først kullkraft og senere gasskraft må fases ut som energialternativer!

Norge er det ene av to virkelig store energiland i Europa. Derfor er det naturlig om vi bygger ut vannkraft og vindkraft for eksport til land med relativt små egne energiressurser. Det viktigste vi kan gjøre i energi- og klimasammenheng, er å bygge store pumpekraftverk ved siden av eksisterende vannkraftverk: Med det kan overskuddskraft i tidsrom med sterk vind brukes til å pumpe vann opp til eksisterende høytliggende magasiner, så dette vannet kan brukes til ekstra kraftproduksjon, når det blir svak vind.