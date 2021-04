Klimaplanen er for vag

Dette er et debattinnlegg. Teksten står for skribentens regning. Vil du delta i debatten, kan du sende ditt innlegg til Nationen her

Klimakrisa og naturødeleggelser forsterker eksisterende forskjeller og bidrar til sult og fattigdom. Behovet for klimatilpasning vokser, klimaendringer er ikke lenger noe som vil komme en dag i det fjerne. De er her nå.

Vi er avhengig av en helhetlig tilnærming der vi kutter utslipp, tilpasser oss endringene som allerede er her og bevarer natur på en sosialt rettferdig måte. Det var derfor mange som ventet spent på regjeringas nye strategi for klimatilpasning.

Den beskriver behovet for økt klimatilpasning svært godt. Den løfter ulike områder som blir rammet av miljøødeleggelsene, og hvor viktig det er med helhetlige tilnærminger på tvers av sektor, inkludering av sivilsamfunn, ungdom og kvinner.

Lovordene kommer hyppig, og vi betviler ikke utviklingsministeren oppriktige engasjement for saken. Vår bekymring omhandler i hvilken grad strategien faktisk vil føre til en endring.

Den første utfordringen er knyttet til økonomiske midler. Som en rik oljenasjon med stort økologisk fotavtrykk har Norge et særlig ansvar for klimaendringene. For at vi skal ta vår del av ansvaret må Norge, i tillegg til å kutte 53 prosent av nasjonale utslipp, bidra med minst 65 milliarder kroner årlig til klimafinansiering- og tilpasning. Dette må komme i tillegg til eksisterende bistandsmidler. Når strategien ikke medbringer økte bevilgninger, er dette i strid med vårt historiske ansvar.

Den andre utfordringer er en gjenganger i strategier og tiltak på komplekse temaer som krever samstemte løsninger. Siloutfordringene adresseres, og det vektlegges behov for å knytte ulike områder sammen. Elefanten i rommet utelates likevel – nemlig det økonomiske systemet og handelsstrukturene. Som strategien selv påpeker har handelssystemet en stor betydning for hvilke muligheter og begrensninger som finnes.

Problemet er at dagens markedsliberalisme skaper interesser som går mot selve målet til strategien. Frihandel kan derfor ikke så i sentrum av en slik omfattende strategi.

Land- og havbruk er som kjent særlig viktige sektorer for matsikkerhet, klimatilpasning og trygghet. Likevel tilfaller godene ofte bare noen få. Mye mat går tapt på grunn av mangelen på tilgang til markeder. Dumping av matvarer fra utviklede land fører også til manglende tilgang. Å åpne det internasjonale markedet for matprodusenter fra det globale sør gjennom frihandel, vil være en feilslått strategi så lenge de overordnede strukturene ikke endres.

Derfor må reguleringer i handelsavtaler være i tråd med strategien, ellers fortsetter Norge å gå imot egen strategi gjennom våre internasjonale handelsavtaler.

Den tredje bekymringen vår er inkluderingen av allerede sårbare grupper. Strategien fremhever at det er de med færreste ressurser i samfunnet som rammes hardest av konsekvensene av klimakrisa, og er derfor tydelig på at den norske innsatsen særlig skal komme de fattigste og mest sårbare gruppene til gode. Dessverre er ikke strategien like tydelig på hvordan disse fattige og allerede sårbare gruppene skal nås.

Slik strategien foreligger er det mange lovord om viktige tiltak. Dessverre fører ikke store ord til konkrete resultater. For å bukt med utfordringene og oppnå våre felles mål kreves det en strategi som tør å utfordre også andre næringer og gjennomføre den helhetlige tilnærminga strategien prøver å selge seg inn som.

Klarer den å gjøre det, da kan dette bli et svært viktig verktøy i arbeidet for klimatilpasning og bekjempelse av sult.