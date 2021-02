Klimamerking av kjøt er for snevert

Forrige veke kunne NRK fortelje oss om den nye databasen for klimamerking av kjøt i Danmark. Me bør få ein klokare versjon av ei slik merkeordning i Norge.

Det kulaste bidraget til den danske databasen er at den problematiserer indrefilétkulturen. Den tillegg høgt etterspurde kjøtstykke, som indrefiléten, ein større del av ansvaret for produksjonsutsleppa. Forbrukarane vil dultast ved merking i butikk til å ete heile dyret.

Ellers er databasen til danske Concito lite nyansert, og kort sagt: Nok ein snever klimamerking.

Heilskapleg bærekraft, dyrevelferd og høg sjølvforsyning det viktigaste med jordbrukspolitikken, det meiner i alle fall me i MDG. Meir plantemat og mindre, men betre kjøt er vegen å gå for å nå måla. Klima er del av den heilskaplege berekrafta, men klima og kjøt er komplekst.

Som grøn politikar er eg særleg bekymra for at enkel klimamerking kan stimulere til eit meir industrielt husdyrhald, med dårleg ressursnytting.

Dyr som et menneskemat har dei lågaste klimagassutsleppa. Kylling, svin og laks og blir alle meir effektive i omdanning av kraftfôr til kjøt når fôret er av ypperste kvalitet, altså klimaeffektive. Kyr og sauar får til og med lågare metandanning av det. Berekraftig? Overhodet ikkje. Det er feil å fôre husdyr med menneskemat.

Annonse

Klimamerking kan òg stimulere til ein kraftfôrbruk som kan skade biomangfald. Soya, som gir lågare metandanning og dermed lågare klimautslepp enn beite, bidreg indirekte til tropisk avskoging. Heime mistar blomar, insekt og fuglar allereie habitata sine i stort monn, fordi dyra våre et kraftfôr på bås. Kulturlandskapet treng beitebruk i fokus, ikkje ei merkeordning som indirekte forverrer attgroinga.

Dette heng òg saman med at Noreg no har ei historisk låg sjølvforsyning. For å styrke denne treng me både større norsk plantematproduksjon, mindre menneskemat som dyrefôr og eit krafttak for å produsere meir av kjøtet vårt på eigne inn- og utmarksbeite heller enn importert kraftfôr. Dette er viktigare enn eit snevert klimarekneskap.

Beitekjøtet tapar dessverre over kyllingen i ei klimamerking, og kan villeie forbrukarar til å svekke norsk sjølvforsyning.

Vidare vil intensivt dyrehald score betre i ei klimamerking enn saktevoksande rasar. Men om me vil styrke dyrevelferda må me tillate fleire av husdyra å vekse saktare enn i dag. Då treng dei meir fôr før slakt, som er uheldig for effektiviteten og klimaet, men heilt riktig for etikken. På dyrevelferd meiner eg rett nok at forbrukarvridning ikkje er vegen å gå uansett, det må alltid sikrast gjennom lovverket.

Det kunne uansett vore flott med ei berekraftsmerking av norsk mat. Det er eit vakuum for produksjonsinformasjon og moglegheit til å utøve konstruktiv forbrukarmakt gjennom på vanlege daglegvarebutikkar. Nyt Norge fyller definitivt ikkje rolla, og klimamerkinga til Toro er for snever.

Kva med ei breiare berekraftsmerking, eit «svanemerke for kjøt», som som minimum stiller krav til kraftfôrbruk og effektar på biologisk mangfald? Sikkert vrient, men eg syns me bør prøve!

Når det er sagt: Som hovudstrategi for eit meir berekraftig matsystem er ingen ting viktigare enn ny og betre jordbrukspolitikk.