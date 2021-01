Leid jord er ikke pleid jord. Karbonbinding krever langsiktig drift.

Regjeringa har i sin nye klimamelding mange gode ord om viktigheten av god agronomi for å øke karbonbinding i matjorda. Vektlegginga i meldinga er så stor at det må være lov å spørre om regjeringa har tatt inn over seg at 50 prosent av norsk matjord ikke eies av driver?

«Jeg kan ikke selge jorda» sa han, min gamle nabo som er passert 90 år. "Du vet, man vet aldri hva framtida vil bringe". Han ble født på 1920-tallet, og opplevde på 1950-tallet at kommunen måtte ekspropriere husmannsplasser for at de som bodde der og dyrket jorda, også skulle få eie den.

Han har sett og tatt del i bygging av velferdsstaten og det moderne Norge. «Jeg har gode dager, pengene kommer på konto hver måned», sier han. «Men du vet, jorda..."

I Norsk Bonde- og Småbrukarlag er vi tett på jordløse og småbrukere over hele verden. Gjennom medlemskap i Via Campesina hører vi om kamper om matjord med livet som innsats. Kapitalfond og multinasjonale selskap kjøper eller raner til seg det som egentlig er bygdefolkets og småbøndenes ressurser.

I lys av dette er det en stor verdi at vi er mange som eier jord i Norge. Det kan bety at vi er mange som kan mobiliseres til aktivitet og deltagelse i klimakampen, matberedskap og lokal matproduksjon.

Norske bønder eier i snitt cirka 50 prosent av jorda de driver matproduksjon på. Resten leier de fra tidligere bønder, eller et fellesskap av tre generasjoner med etterkommere, og veldig ofte; utenbygds folk.

Ikke alle kommuner har stilt krav om 10 års leiekontrakter. Det koster å ivareta matjord og bygge jordsmonn. God agronomi er avhengig av grøfting og god drenering, noe som ofte koster mer enn «inntjening» av 10 års høsting.

Å skape et jordsmonn med yrende jordeliv krever husdyrgjødsel eller tilførsel av annet organisk materiale. Det koster tid og arbeid å legge til rette for god agronomi med økt karbonbinding. Hvem skal ta kostnadene?

Regjeringen har i Klimameldinga mange gode ord om viktigheten av god agronomi for å øke karbonbinding i matjorda. Vektlegginga i meldinga er så stor at det må være lov å spørre om regjeringa har tatt inn over seg at v matjorda ikke eies av bønder, men av andre grunneiere?

Likevel mener regjeringa at alle tema som har med matjord og landbruk å gjøre skal løses i jordbruksforhandlingene.

Jeg utfordrer landbruks- og matminister Bollestad til å ta inn et nytt innsatsområde i klimaarbeidet: Framtidig drift av Norges 2,9 prosent matjord. Hvordan skal man få jordeiere til å forstå og ivareta den viktige ressursen de eier?

Kan man med Jordloven i handa kreve så langsiktige leieavtaler at investering og arbeid for å dekke kravet til god agronomi kan ivaretas? Handler det om kunnskap og verdier som har gått tapt gjennom et par generasjoner og derfor må innlæres på ny? Hvordan skal man hindre at stadig mer matjord går ut av drift?

Jeg sier med Greta Thunberg: «Hvis løsningen på klimasaken gikk ut på å skifte ut teposer med te i løsvekt og spise vegetarisk en gang i uka, hadde det ikke vært noen krise.» Her kreves større endringer!