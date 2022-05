Dette er et debattinnlegg. Teksten står for skribentens regning. Vil du delta i debatten, kan du sende ditt innlegg til Nationen her

Norsk bygg- og anleggsvirksomhet genererer utslipp på over 13 millioner tonn CO2 både gjennom produksjon i Norge og utslipp fra produksjon av byggematerialer i andre land. Gjennom å vri investeringene i denne næringen, kan vi utløse store klimakutt, skape innovasjon og grønne arbeidsplasser.

Den muligheten har kommunalministeren nå ved å stille klimagasskrav i kommende byggteknisk forskrift, som allerede har vært på høring.

De gode nyhetene at det finnes mange muligheter for å redusere utslippene fra byggematerialer. Og det beste av alt: Mange klimakutt koster ingenting. Regjeringen har selv fått utredet at det er mulig å kutte materialutslippene med mellom 20–30 prosent uten av det øker materialkostnadene. Politikere vil jo helst ha klimatiltak som ikke koster noe, og det er ikke mange av dem. Men her har regjeringen en mulighet.

Vi har nylig fått nye, alvorlige klimabudskap. FNs klimapanel har sagt at utslippstoppen må være nådd allerede om 2,5 år for å unngå de verste konsekvensene av klimaendringene. Dette vil bli veldig krevende. Da må det være en “no-brainer” for vår nye kommunalminister Sigbjørn Gjelsvik å stille klimagasskrav til byggematerialer. Dette vil også kunne styrke norsk næringsliv

Analyse fra Byggevareindustriens forening viser at norsk byggevareindustri leverer bedre på klima enn importerte byggevarer. Ved å stille krav til utslipp fra byggematerialene fra et nytt bygg, vil regjeringen kunne styrke norsk konkurransekraft. Men dette er ikke et konkurransefortrinn som vi kan ta for gitt.

EU har satt i gang et stort maskineri for å endre næringslivet i hele unionen. Derfor haster det å få gjennomført endringer. Det er tre år siden prosessen med ny byggteknisk forskrift ble startet, og det er fortsatt ikke konkludert.

Forrige regjering la fram et forslag til nye krav som kun inneholder krav til klimagassregnskap for nye bygg. Det betyr at næringen blir pålagt store dokumentasjonskostnader, men gjennom å stille utslippskrav vil dokumentasjonen brukes til og kutte utslipp og ikke bare skape papirmølle.

Senterpartiet er opptatt av å styrke arbeidsplasser i hele landet. Byggevareindustri er en viktig distriktsarbeidsplass. Det er mange eksempler på bedrifter rundt omkring i hele landet som har investert i grønne løsninger, og som venter på at regjeringen skal innføre virkemidler som stimulerer markedet til å etterspørre klimaløsninger. De trenger denne drahjelpen for at deres grønne satsinger skal bli konkurransedyktige.

Det er nødvendig å bruke store offentlige midler for å utløse innovative grønne løsninger som for eksempel karbonfangst og lagring på sementfabrikken i Brevik, elektrifisering av gips- og isolasjonsproduksjon i Fredrikstad og Moss eller ny fabrikk for å gjenvinne trevirke i Braskereidfoss. Men for å skape lønnsomhet, må vi også stimulere etterspørselen etter de grønne løsningene. Det skapes ved å stille klimakrav til materialene.

Senterpartiet har alltid vært opptatt av å styrke treindustrien. Stilles det krav til klimagassutslipp fra byggematerialer, vil også denne delen av næringslivet styrkes.

Hurdalsplattformen sier at regjeringen skal stille krav til at bygg og anlegg bygges med klimavennlige materialer. Nå har Sigbjørn Gjelsvik muligheten til å få huket dette av gjørelisten sin. Det hadde både miljøbevegelsen og byggenæringen satt pris på.

Innlegget er signert: Hege Voll Midtgaard bærekraftssjef i Bergene Holm, Tonje Cecilie Hagen Geiran bærekraftsansvarlig i Heidelberg Cement, Per Stræde kommunikasjonssjef i Glavagruppen og Guro Hauge fagansvarlig for bygg og materialer i ZERO.