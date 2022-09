Dette er et debattinnlegg. Teksten står for skribentens regning. Vil du delta i debatten, kan du sende ditt innlegg til Nationen her

Nå er det 70 år siden min bestefar døde, så det er vanskelig å kommunisere med han. Din lever kanskje? Kan du ikke spørre han om han har opplevd varme sommere, kalde sommere, mye snø om vinteren, lite snø om vinteren, mye regn om sommeren, mye regn om høsten, dårlig avling?

Jeg har opplevd alt dette, jeg vokste opp på et sted hvor gradestokken gikk i stykker pga. lav temperatur, en nyttårsaften hadde vi -32 grader, neste nyttårsaften regnet det. I 1968 var det så mye snø at plogkantene var over 1m, i januar 1989? var det så lite snø at vi kunne gå til skogs på barmark i januar.

Ingen snakket om klimakrise, vi snakket om været uten å koble dette opp mot noe dramatisk, det var bare slik, og vi aksepterte at slik skulle det være.

Det er de som elsker kriser, og som kanskje tjener på det, som har brakt ordet fram i dagen.

Dette har alle adoptert nå, du er ikke med dersom du argumenterer mot dette.

Det verden opplever i dag er derimot en naturkrise, som er skapt av mennesker, og som ønsker å skjule det ved å kalle det en klimakrise, det blir et hylekor av en annen verden.

Og jeg har blitt drittlei av hele klimapratet. Se dere rundt i Norge, i Europa, i verden. Hva skjer?

Hele grunnlaget for vår eksistens er i ferd med å bli ødelagt! Av oss! Ikke av klimaet, det er bare et påskudd for å dreie oppmerksomheten i en annen retning, vekk fra egne gjerninger.

For å ta et lite eksempel. Nationen har tydeligvis lagt sin elsk på utbyggingen av vindmøller i Nord-Sverige. I 4 artikler har avisen skildret dette i ord og bilder.

Skal man tro reportasjen, så er det ryddet et område på 450 km² som nå skal «tilplantes» med vindmøller. Dette er et areal på størrelse med Oslo kommune. For å få et inntrykk av hva dette betyr, så strekker kommunen seg fra Harestua (grense mot Land) til Oppegård, og fra Sandvika til Gjelleråsen. Det er enormt.

Det er selvfølgelig et tysk selskap som skal «eie» strømmen, og som betaler for moroa. Reindrift er tillat etter inngåtte avtaler i område, en ting er hva man skriver avtale om, en annen ting er hva dyrene vil. Selvfølgelig blir samene presset vekk fra dette området sammen med dyrene sine.

ILO-konvensjonen om urbefolkningens rettigheter blir brutt, men det er det ingen som bryr seg om. Ingen rein beiter med vindmøller susende rundt ørene.

Arbeidsplasser betyr mer.

Og hva får man?

Jeg kan ta et eksempel fra en vindmøllepark i Øst-Norge. Selve tårnet er 144m høyt, rotorbladene er 73m lange, totalhøyden er 217m. Rotorbladene må transporteres på spesialbil opp til tårnet, det vil si man må bygge høystandard veger opp til hvert eneste fundament, i dette tilfellet 34 stk. fundamenter med hver sin tilførselsveg. En kran med løftehøyde på 150m må også ha plass, den skal løfte rotorbladene på plass, og være der når bladene skal fjernes.

Fundamentene er støpt i betong, så spinkle at de aldri ville ha blitt tillatt på bruer i Norge, og forankret med stag i berget.

Det som er typisk for dette prosjektet og sikkert for mange andre parker, er at alt kommer fra Tyskland, stag, innfestingsring, mølla, rotoren (nacellen) og rotorbladene. Bare betongen er norsk. For dette prosjektet ca. 3000m3.

I tillegg er en skogkledd ås ribbet for alt og dekket av bilveger i alle retninger. Det som er skremmende er at livstiden på en slik mølle er 20 år. Etter 20 år må den skrotes. Hvor skal rotorbladene graves ned? De forvitrer ikke, men må graves ned. I dette tilfellet er det ca. 100 mølleblader som er ca. 80m lange som må graves ned.

Hva med tårnet, kan det brukes på nytt? Fundamentet har en livstid på 20 år, hva med det? Skal skogåsen ligge igjen som en stor avfallsdynge?

"Kan Nationen plukke fra hverandre alle delene som inngår i en mølle på land og sjø, og se hvor de enkelte delene kommer fra?" Vindkraft

Strømmen er kanskje kjøpt av tysk pensjonskasse?

Er det slik vi vil ha det?

Kan Nationen plukke fra hverandre alle delene som inngår i en mølle på land og sjø, og se hvor de enkelte delene kommer fra?

Det samme med et batteri fra en elbil?

Er disse delene bærekraftig?

At barn jobber i gruver for å få fram de metallene som kreves i et batteri?

Når det er tomt for disse metallene, hva gjør vi da? Det er ikke bærekraftig i det hele tatt.

Hva koster et batteri fram til det sitter i bilen?

Er det bærekraftig å bygge vindmøller over hele landet, i stedet for å rehabilitere eksisterende kraftverk?

For å ta nok et eksempel:

For 6–7 år siden var jeg engasjert i utbyggingen av InterCity i Østfold. En av oppgavene var å krysse Sarpefossen både med tog og bil. De som er kjent i området vet at det er to kraftverk i fossen, ett til Borregaard og på andre siden ett som Hafslund eier.

Da vi skulle plassere fundamentene for bruene i Glomma, like ovenfor fossen, fikk vi vite at Hafslund hadde planlagt et nytt kraftverk ved siden av det eksisterende. For å unngå å sette et fundament rett i inntaket til det nye kraftverket, fikk vi låne tegningene for å sikre at fundamentet vårt kom utenfor inntaket. Det som er poenget med dette er at Hafslund hadde planer klare for et nytt kraftverk i Glomma ved Sarpsborg, men på grunn av skattemessige forhold kunne de ikke gjennomføre planen!

Dette kan regjeringen gjøre noe med.

Spørsmålet er: Hvorfor gjør ikke regjeringen noe med dette? Dette er det aller enkleste. Hvorfor får man ikke i gang en ordning som gjør at man kan oppgradere eksisterende kraftverk?

Hvorfor skal vi bygge ned landet vårt med vindmøller med penger fra Tyskland? Og strøm til Tyskland?

Strømkrisen kom lenge før krigen i Ukraina. Det er Støre som har ansvaret for at det meste går til helvete i Sør-Norge. Alle sliter med strømmen. Det var åpningen av de to kablene til Tyskland og England i 2021, som trigget det hele, og det er Støres ansvar å gjøre noe med det.

Men han er åpenbar meget engstelig for å ta tak i dette av redsel for å miste anseelse i EU. Nordmenn bryr han seg ikke om. Han er en europeer, og blir aldri annet- han er så langt fra en Ap-mann som det er mulig. De har jeg sett ved selvsyn i hele oppveksten. Strømkrisen er der på grunn av kablene, og prisene går opp, også på grunn av kablene. Men ingen vil innrømme det nå. Alle svelger kritikkløst argumentasjonen til Støre. Det snudde under Arendals-uken, utrolig!

Senterpartiet er spilt helt utover sidelinjen. Ikke vil jeg være den som skal markedsføre Sp før valget neste høst, de vil ikke ha noe å vise til. Ap har rett og slett knust Sp, og dermed kvittet seg med det som var en brysom konkurrent.

Når Nationen kommenterte den siste gallupen, var det en meget ydmyk beskrivelse av situasjonen, og Vedum var ikke nevnt med ett ord. Nå har det gått ut beskjed fra «Hovedkvarteret» om at kritikken av Sp og Vedum skal begrenses til et minimum?

Samtidig går landsbygda gradvis til grunne på vakten til Sp. Blant annet med en landbruksminister som sier nei til alt, og aldri får et kritisk spørsmål!