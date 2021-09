Klimakrisa får konsekvenser

Dette er et debattinnlegg. Teksten står for skribentens regning. Vil du delta i debatten, kan du sende ditt innlegg til Nationen her

De siste åra har vi sett tydelige tegn på at været har blitt mer ekstremt og at det skjer oftere. Nå kom den vitenskapelige bekreftelsen. Dette er dårlige nyheter for mennesker og biologisk mangfold, og det får store konsekvenser for matproduksjonen. Det bekymrer oss bønder, og det burde bekymre alle, at vi er svært nær en situasjon hvor matproduksjonen i verden vil falle dramatisk som følge av klimaendringene.

Som matprodusenter så opplever vi konsekvensene av mer ekstremvær. I 2017 hadde vi store problemer med flom som ødela avlingen for mange bønder, og i 2018 var det tørke som førte til en halvering av kornproduksjonen i Norge. Langt mer dramatiske utslag ser vi i andre steder i verden. I sommer har store områder i USA og Canada hatt ekstrem tørke og skogbranner, mens Mellom-Europa og Kina ble ramma av flom. Det er ikke lenger noen tvil blant forskerne om at disse hendelsene er direkte knyttet til menneskeskapte klimaendringer. Dette er dramatisk for de som rammes direkte, men indirekte vil dette ramme oss alle ved at vår evne til å brødfø verdens befolkning reduseres.

Det er åpenbart at vi i Norge må ta klimarapporten på alvor. Landbruket er i gang med en stor klimasatsing, og har som eneste næring inngått en klimaavtale med Regjeringa. Vi har laget vår egen klimaplan, og har tiltakene klare for hvordan vi skal bidra til å nå klimamålene. I landbruket har vi lenge vært klare til å bidra til reduserte utslipp og økt karbonbinding der hvor det er mulig. Dette er helt avgjørende for å sikre nok tilgang på sunn, trygg og kortreist mat også i framtida. For altfor mange mennesker i verden handler det ikke om hva de skal spise, men når de kan spise. I dette bildet må vi ta ansvar for å produsere så mye som mulig mat på en bærekraftig måte.

Men klimaarbeidet gjør seg ikke selv, og det er ikke gratis. Fram til nå så har mye av innstasen i landbruket basert seg på ildsjeler med dugnadsvilje. Dette monner ikke i det lange løp. Nå er det på tide at det satses på reduserte utslipp og økt karbonlagring også innenfor matproduksjonen. Vi har enorme muligheter. Det som kjennetegner mange av de gode klimatiltakene i landbruket er at de i tillegg til å binde karbon i jorda også gjør produksjonen i bedre stand til å håndtere ekstremvær. Dette gjelder for eksempel ved bruk av biokull, drenering eller fangvekster. Disse tiltakene må finansieres, og bonden kan ikke gjøre det alene.

Norges Bondelag forventer at politikerne nå setter seg inn i den dramatiske rapporten fra FNs klimapanel, og at det satses på en bærekraftig norsk matproduksjon med finansiering av gode og målretta klimatiltak i landbruket.

Dramatikken i klimaendringene ligger faktisk ikke i våte kjellere eller oversvømte garasjer. Det handler i realiteten om tilgangen til vårt daglige brød!