Man kommer likevel ikke utenom at klimaavtalen fra 2019 mellom jordbruket og staten fortsatt er gjeldende. Klimagassutslippene fra jordbruket skal reduseres med 5 millioner tonn CO2-ekvivalenter innen 2030. For å svare ut forpliktelsene i klimaavtalen lanserte jordbruket i 2020 «Landbrukets klimaplan 2020-2030».

Klimaplanen består av åtte satsingsområder, der økt klimarådgiving på gårdsnivå er sentralt. Utviklingen av rådgivingsverktøyet «Klimakalkulatoren» har pågått siden 2017 i et samarbeid mellom næring og forskning, og er nå fullført for produksjonene melk/kjøtt, ammeku, sau, kylling, korn og potet.

For å følge opp avtalen ble det i 2020 også nedsatt en gruppe, «Regnskapsgruppen for klimaavtalen», som skal føre regnskap for partenes oppfølging av klimaavtalen. Regnskapet skal føres i to deler; det offisielle utslippsregnskapet (NIR), og et regnskap for tiltak jordbruket gjør som ikke fanges opp i det offisielle regnskapet.

Gårdsmodellene som utgjør det faglige grunnlaget i Klimakalkulatoren er basert på IPCC regelverk, men har en dynamisk oppbygning som basert på bondens egne data kan fange opp klimatiltak som er unike for hver enkelt gård. Dette i motsetning til NIR, som baseres på et overordnet, nasjonalt datagrunnlag.

Dersom Klimakalkulatoren får bred oppslutning fra alle produksjoner framover har den også potensial for å bli et viktig dokumentasjonsverktøy for jordbrukets klimatiltak på aggregert nivå når regnskapet for klimaavtalen skal gjøres opp i 2030.

Datastrømmen til kalkulatoren er sentralt organisert, og beregningene vil være transparente og etterprøvbare. For at dette skal bli mulig er det behov for å sikre finansiering når Klimakalkulatoren fra i år skal over fra en FoU-fase til ordinær drift.