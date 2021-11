Hvor mye klimagasser slipper en grasbasert ammekuproduksjon ut?

Dette er et debattinnlegg. Teksten står for skribentens regning. Vil du delta i debatten, kan du sende ditt innlegg til Nationen her

Nationen har den 3. november et oppslag om gårdbruker Birger Bull på landsmøtet i Norsk Bonde- og Småbrukarlag (NBS).

Han har en besetning på 40 ammekyr og mener at NBS har nedprioritert denne produksjonen. Jeg skal ikke legge meg opp i den delen av saken som går på NBS sin prioritering mellom ammeku og melkeku, men heller prøve å svare på Bull sitt spørsmål: «Jeg bruker ikke kraftfôr og er 100 prosent grasfôra. Hva er klimaavtrykket på kjøttproduksjonen min?

Ut fra foreliggende opplysninger er det ikke mulig å gi et eksakt svar på dette spørsmålet. Klimaavtrykket fra ammekuproduksjon er betinget av flere faktorer, blant annet storferase, slaktetid og slaktevekt, fôring, gjødselhåndtering, bruk av mineralgjødsel og eventuelt utslipp fra dyrket myr.

Det er positivt for norsk sjølforsyning at Birger Bull ikke bruker kraftfôr – kun beite, gras og silo som fôr. Men på grunn av noe lengre livstid for sine kjøttproduserende okser, og at grasfôring gir litt høyre utslipp av metan enn fôring med en del kraftfôr, vil besetningen ha høyere utslipp per kilo kjøtt enn andre besetninger som bruker noe kraftfôr. Dette er godt beskrevet i Laila Aass og Bente Åby sin rapport Mulige tiltak for reduksjon av klimagassutslipp fra husdyrsektoren.

Tilbake til Birger Bull sitt spørsmål om hva som er klimaavtrykket fra hans kjøttproduksjon.

Hvis vi forutsetter at han har 40 voksne ammekuer og omtrent like mange årsdyr av ungdyr, vil det årlige utslippet av metan og lystgass fra selve husdyrproduksjon kunne beregnes til i underkant av 200 tonn CO2-ekvivalenter. Utslipp fra fôrproduksjonen kommer i tillegg og er avhengig av hvor mye mineralgjødsel han bruker og om det er dyrket myr på driftsenheten.

Det totale klimaavtrykket til kjøttproduksjonen kan anslås til mellom 200 og 250 tonn CO2-ekvivalenter.