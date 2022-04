Dette er et debattinnlegg. Teksten står for skribentens regning. Vil du delta i debatten, kan du sende ditt innlegg til Nationen her

Skogbruket er helt enige i at fotosyntesen er fantastisk og gir uendelig med muligheter: Bygge hus, oppvarming, pakke inn matpakka eller spise is (med vanillin fra tømmerstokker).

Skogbruket erkjenner at vi står i en klimakrise og må redusere utslippene, men det er noe som skurrer når Steel fremstiller skogbruket som det største problemet.

I håndtering av klimakrisen later det til at vi i Norge er dårligst i klassen, men Steel unnlater å nevne at skog ikke medberegnes i det norske klimaregnskapet i motsetning til andre land.

Skogen tar opp om lag halvparten av Norges klimautslipp. Vi kan naturligvis ikke si oss fornøyd med det, og det løser heller ikke klimakrisen verden står i. Men det viser viktigheten av et aktivt og kunnskapsbasert skogbruk.

I løpet av de siste 90 årene er volumet tredoblet i norske skoger. Det hadde ikke skjedd uten et aktivt skogbruk.

Det er problematisk at Steel legger til grunn en internasjonal rapport. Sammenlignet med andre land i verden er skogbruket i Norge i en særklasse både på forvaltning og miljøstandarder.

At norsk skogbruk har forbedringspotensial, som andre næringer, er klart, men vi skal være forsiktig med å generalisere en internasjonal rapport og si den gjelder for alle land i verden.

En rekke rapporter viser til at skogen på kort sikt vil binde mer karbon ved å stå istedenfor å hogges, men den tankegangen er kortsiktig. 2025 er ikke målstreken, det er i beste fall en innlagt spurt! I Norge har skogbruket vært i enorm utvikling siden 1900-tallet.

I et klimaregnestykke med tidshorisont på 10 år vil det kanskje være negativt å øke hogsten, men skogbruket har alltid tenkt langsiktig.

Steel trekker fram en rekke tiltak som kan gjøres, mange gode. Det poengteres at skogsbilveibygging fører til avskoging, dette er en sannhet med modifikasjoner. Selve arealet som veikroppen båndlegger vil det ikke lenger stå skog på, men den vil brukes til å avvirke skog i dårlig vekst, og erstattes med en ny skog som vil vokse bedre enn forgjengeren, og på sikt gi et netto opptak.

Tall fra SSB viser at det årlig bygges cirka 100 km skogsbilveg, og restaureres cirka 350 km eldre skogsbilveier. Dette er på landsbasis et beskjedent nivå. Veiene tjener også flere formål enn kun skogbruk, være seg turvei eller skiløype.

Steel ønsker et fleraldret skogbruk, som skogbruket også ønsker velkommen, men det må gjøres på de riktige arealene. Både med hensyn på veidekning, men også skoglige forhold. For å få økonomi i et fleraldret skogbruk er det behov for høyere veidekning og vi må oftere inn i samme skogområdet. Vi kan heller ikke hogge all hogstmoden skog i Norge fleraldret. Da vil mange bestand blåse ned over natten.

Steel har glemt et billig tiltak som både FNs klimapanel, Landbruksdirektoratet og Miljødirektoratet har sett nærmere på: Skogplanting på nye arealer. For Norges del er det aktuelt på arealer som er i ferd med å gro igjen.

Påskoging er et billig, lønnsomt og smart tiltak. Vi skal ikke gjøre samme feil som under skogreisning, men holde oss unna arealer det er vanskelig å hente ut virke til industri eller der planting fortrenger annen sårbar natur.

Alt i alt er jeg enige med Steel at vi står ovenfor en klimakrise, men vi er uenige om løsningen og når målstreken kommer. Å omlegge en grønn, kunnskapsbasert næring med netto opptak av klimagasser er neppe løsningen for å kutte klimagassutslipp eller redde naturen på verken kort eller lang sikt.

Vi må ha en kunnskapsbasert debatt om hvordan vi kan løse utfordringene på en måte som både gagner samfunnet, klimaet og naturen. Skal vi i fremtiden leve av fornybare ressurser krever det at vi tar i bruk naturen. Det vil medføre skade og tap av natur i noen tilfeller, spørsmålet er hvor tålegrensen ligger.

For, har vi egentlig løst dagens problemer, om vi skaper nye problemer for morgendagen?