Klima, helse og pris er matbutikkenes viktigste jobb

Stortinget har nylig vedtatt en ny lov om god handelsskikk i dagligvarehandelen. Hele bransjen er enige i at forholdet mellom leverandører og kjeder må være velfungerende, slik at forbruker-velferden sikres gjennom riktige priser, høy kvalitet, godt utvalg og tilgjengelighet. Den nye loven klarer i hovedsak å balansere ut disse hensynene på en god måte.

En enstemmig næringskomité har lagt inn i loven at delisting av produkter skal ha såkalt saklig grunn. Hvis loven på den måten bidrar til at delisting ikke brukes som trusler eller hevn, er det veldig bra. Men hvis lovteksten i stedet for sementerer dagens vareutvalg og priser, er vi på ville veier.

Dagens forbrukere ville ikke ha kjent igjen en dagligvarebutikk fra 70- eller 80-tallet. Årlig lanseres det nærmere 1.500 nye varer i norsk dagligvare. Dette sikrer innovasjon og et stadig bredere vareutvalg, til glede for forbrukerne. Utviklingen vil fortsette med økt styrke det neste tiåret.

Norske forbrukere blir stadig mer opptatt av klima og sunn mat. Myndighetene stiller klare krav til bransjen, både når det gjelder miljø og helse. Usunne varer erstattes med sunnere alternativer, og produkter med høye klimautslipp erstattes av varer med lavere utslipp. Da vil også mange av dagens varer forsvinne fra hyllene. Det må skje smidig.

Den nye loven må ikke stå i veien for en rask utvikling mot sunnere og mer klimavennlige matvarer, inkludert emballasje. Det er lovgivers ansvar å passe på at praktiseringen av loven ikke hindrer bransjens mulighet til å møte kravene fra forbrukere og myndigheter.