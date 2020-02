Klima for kunnskap om kjøttproduksjon

Det er kort mellom nyhets- og debattinnlegg som handler om klima. Dette motkulturinnlegget er også et slikt. Utgangspunktet var unges klimaengasjement og hvordan det å slutte å spise kjøtt er ett av de praktiske klimatiltakene en del velger seg i et forsøk på å bidra til redusert klimapåvirkning.

Kjøttproduksjonens rolle i klimaregnskapet opptar selvsagt også bønder og alle andre som jobber med landbruksrelaterte spørsmål. Landbrukssamvirket og landbrukets organisasjoner har tatt en aktiv rolle i arbeidet for å bidra til at sektoren skal kunne redusere matkjedens klimaavtrykk.

Det handler om sirkulær bioøkonomi, kutte ned på bruk av innsatsfaktorer basert på fossil energi, og øke den relative bruken av fornybare ressurser. Det handler om kunnskapsutvikling, innovasjon og teknologiutvikling for mindre svinn og utslipp. Mange bønder er også i gang med tiltak på egne bruk.

Jeg observerer klimaengasjementet gjennom egne ungdommer på den ene siden, og jobben min på den andre. Så blir jeg invitert til å ta del i noe som ser ut som et klimaopprør blant voksne, men med motsatt fortegn.

En betydelig gruppe nordmenn er i opposisjon til politikere, media og forskning som viser til at klimaendringer er menneskeskapte. De er motstandere av tiltak og tilpasninger for å senke farten på endringene og leve med de som kommer. Denne fremvoksende protesten, eller motstanden, fanger opp mønsteret i en internasjonal spørreundersøkelse fra You Gov hvor Norge, sammenlignet med 28 land, har lavest andel som mener at klimaendringene er menneskeskapte.

En konsekvens av dette synet er at det dermed ikke er behov for å gjøre store samfunnsendringer for å motvirke klimaendringene. Å spise mer kjøtt er kanskje ikke et mål i seg selv i dette samfunnssegmentet, selv om noen gjerne vil gjøre det òg som en del av protesten.

Når man leser resultater som i denne internasjonale undersøkelsen, og ser på oppslutningen enkelte protestgrupper på Facebook oppnår, kan det virke som om klimaskepsisen er på fremmarsj i Norge – i takt med økt kunnskap om både årsakssammenhenger og konsekvenser.

I mye av det jeg har jobbet med de siste årene, har klima vært en del av problematikken selv om prosjektene ikke har vært rene klimaprosjekt. Alle som jobber i og i tilknytning til landbruk vet at vær og temperatur er avgjørende for produksjonen, og det er nettopp det klimaendringer handler om.

Annonse

En konsekvens av dette synet er at det dermed ikke er behov for å gjøre store samfunnsendringer for å motvirke klimaendringene.

Jeg har tidligere i denne spalten referert fra et internasjonalt prosjekt som handler om de minste brukenes rolle for matsikkerheten. I sørlige deler av Europa er for eksempel varmere vær og økt konkurranse om knappe vannressurser en vesentlig utfordring i dag. Her hjemme rapporterer bønder om mer uforutsigbare sesonger, både når det gjelder temperaturer, nedbørsmengde og -tidspunkt. Det engasjerer selvsagt, og det bekymrer.

Les også: Gjenoppbygging av natur som opplevd risiko

Et sentralt spørsmål nå, er hvilken klimarolle husdyra skal ha i fremtidens landbruk?

Her pågår det nå en kamp om definisjonsmakten. I vekting av argumentene er det mange faktorer å holde rede på. Noen taler for produksjon av rødt kjøtt, mens andre peker mot. Rene utslipp av klimagasser taler mot. Utnytting av lokale beiteressurser med tilhørende betydning for karbonlagring, biologisk mangfold, åpne kulturlandskap og matsikkerhet taler for.

Uavhengig av grunnsyn vil produksjonsmåte og intensitet ha betydning for ligningen. Å bruke negative faktorer som argument for nedlegging av husdyrhold er like lite hensiktsmessig som å bruke de positive faktorene som argument for å fortsette å produsere rødt kjøtt på samme måte, og med samme intensitet, som i dag.

Ungdommens klimaengasjement handler om både bekymring for egen fremtid, kunnskap om klimaendringer og opposisjon mot de styrende myndigheter som – etter ungdommenes mening – gjør for lite gitt den kunnskapen de har.

Den gruppen jeg beskrev innledningsvis representerer også en protest mot styrende myndigheter, mot det dominerende politiske synet, og selve kunnskapsgrunnlaget. Disse klimaskeptikerne ønsker, etter mitt skjønn, ikke å bruke kunnskap som vi har i dag for å sikre at fremtidige generasjoner får samme mulighetene som vi har nå.

Ungdommens engasjement for en strengere klimapolitikk er ikke et opprør mot norsk landbruk, men et engasjement for fremtiden. Kan dette engasjementet brukes til å gjøre norsk landbruk levedyktig og attraktivt for kommende generasjoner av bønder og de som skal leve av det landbruket produserer? Jeg tror det er det mest bærekraftige.