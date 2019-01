Kleppe, Bjørdal og Norsk Sau og Geit

Det hele dreier seg om et årsmøte og et benkeforslag, der Hilmar Kleppe ble kastet som følge av benkeforslaget. Kleppe lar seg intervjue av Nationen der han mener seg utilbørlig behandlet først og fremst av styreleder og ordstyrer i NSG. I all hovedsak går beskyldningene ut på at styreleder og ordstyrer har stemt for benkeforslaget, og derved mot han. Han tilkjennegir også at en i valgnemnda også har stemt mot han. Kleppe mener også at styreleder burde ha sagt fra til ham om at det kom opp et benkeforslag. På bakgrunn av dette truer Kleppe med å gå til sak mot NSG, han gjør det gjennom media, les Nationen.

Det er skriftlig avstemning ved valg i NSG. Et valg er skriftlig fordi at den med stemmerett skal kunne avgi sin stemme ut fra egen overbevisning, uten å bli stilt til ansvar for den i ettertid. Det er altså for å beskytte stemmegiveren mot sanksjoner og andre ubehagelige opplevelser i etterkant av en avstemning.

En av grunnene for at Kleppe truet med rettsak var at han var en svært profesjonell styrerepresentant, han påstod at hans navn var svertet pga dette. Han utrykte bekymring for at han ville få problemer med å få styreverv.

Man kan jo skjønne at Kleppe har grunn til å være bekymret for at ingen vil foreslå han inn i noen styrer. Etter vår oppfatning vil det ikke være på bakgrunn av at han ble kastet på et benkeforslag, det vil da være på grunn av hans måte å takle dette på. Om Kleppe var profesjonell så hadde han respektert avgjørelsen til NSGs høyeste organ, og stilt og rolig takket for seg. Men han velger i stedet å framsette påstander om hvem som stemte hva i årsmøte, og framsette påstander om hvem som har snakket med hvem, og hvem som viste hva. Alt dette uten å vise til kilde hvor han har informasjonen i fra.

Odd Bjarne Bjørdal bringer intet nytt i saken, kun en kritikk valget ble gjennomført på. Vi som var til stede og stemmeberettigede fikk framlagt valgnemndas forslag, og det kom opp et benkeforslag. Årsmøte stemte og resultatet var at Kleppe falt, Ingen feil på gjennomføringa av valget.

Når Bjørdal påstår at NSG er tilbakelent og ikke tar de store utfordringene på alvor, så må man fastslå at han ikke har fulgt med i timen. Det kan nevnes tre prosjekt som er i gang som tilbakeviser disse påstander. Det er igangsatt et prosjekt for å måle klimautslipp på sau, dette er for å kunne dokumentere hvor mye co2 sauen slipper ut. Det er også iverksatt et prosjekt som kalles for bærekraft, det er for å modernisere organisasjonen. Bedre informasjonsflyt med formål å knytte organisasjonen sammen fra enkelt medlemmer, lokallag, fylkeslag, representantskap, styre. Til slutt har vi den nord-norske kjøttaksjonen som ble gjennomført i høst. Den ble kjørt av NSGs fylkeslag i nord. Den gikk ut på å se om undersøkelsene som NSG har gjennomført, der folk uttrykker ønske om å kjøpe sauekjøtt, men de får ikke tak i produktet. Ønsket vi å se om det var mulig å selge ut kjøtt fra produsentene, til forbrukerne. Den var så vellykket at Nortura ønsker å få dette til over hele landet.

Til slutt vil vi be redaktøren av Nationen om å være litt mer kritisk til hva som skal bringes ut til leserne. Når det gjelder tidlige intervju med Kleppe burde det ha vært stilt noen enkle kontrollspørsmål.

For eksempel, hvordan vet du hva de andre har stemt? Om journalisten hadde sjekket kildene til Kleppe og Bjørdal, ville man ha skjønt at saken består av udokumenterte påstander og spekulasjoner.

Nationen bør skjønne at når det gis spalteplass gang på gang til denne saken uten at det er noe nytt i saken, er Nationen med på å skade omdømme til NSG, norsk sauehold og norske småfeprodusenter. Man må jo spørre seg om det skyldes dårlig håndverk, eller om det er andre motiv som driver Nationen. Det er nesten som om Nationen velger å ikke etterleve Vær varsom plakaten.