Klanen, ulven – og de FAKTISKE bønda

«Redd ulven – skyt bønda!»

Dette skal ifølge et oppslag i Nationen 16. januar være teksten på en T-skjorte fra Klanen. Jeg steiler. Vel er det en del av supporterkulturen å spissformulere seg, gjerne på en spøkefull måte, men her treffer ikke Klanen blinken, knapt nok skiva. Som klansmedlem i en årrekke, har jeg trodd at Klanen var en supporterklubb for Vålerenga, ikke en politisk organisasjon med rovdyrpolitikk som spesialitet. Riktignok vet jeg at for Klanen er bønder synonymt med alle som ikke holder med Vålerenga, men når ulven trekkes inn, blir «slagordet» fort betent og politisk. Og vulgært.

Slik jeg kjenner medlemmene av klanen, burde de være glad i bønder, de elsker jo biff (og øl)! Hva med ei T-skjorte med påskriften «Redd biffen, skyt ulven»? Vi må heller ikke glemme at Klanen har profilert Vålerenga som hele Norges klubb og vært stolte over busslaster med «bønder» som kommer inn til Oslo for å se Engas hjemmekamper. Noen av disse har sannsynligvis atskillig mer viten om ulv og bønder enn det de ansvarlige for nevnte T-skjorte later til å ha.

Jeg råder de ansvarlige for påskriften til å ta seg en tur utenfor Ring 3, de fleste nordmenn og mange Vålerengasupportere bor faktisk der. Da kunne de kanskje, om det måtte ha noen interesse, lære seg at ulven globalt slett ikke er noen truet dyreart. Og dessuten få med seg at ulven skiller seg fra våre øvrige store rovdyr ved at den dreper eller skambiter langt flere individer (sauer) enn det den spiser.

Selv er jeg født og oppvokst i Oslo Øst og har bodd her i mange år igjen nå, men i mellomtiden har jeg bodd en lang periode langt utenfor Ring 3. Jeg har som naturfaglærer i ungdomsskolen blant annet vært ansvarlig for et prosjekt som skulle finne svar på om ulven påvirket livskvaliteten til kommunens innbyggere. Konklusjonen var klar: For et stort flertall påvirket ulven livskvaliteten - i negativ retning.

Mitt råd til Klanen er: Finn kreative og morsomme slagord til bruk på T-skjorter og bannere, ikke sett klubben og dere selv i vanry ved slike platte og usmakelige påfunn. Jeg forventer en beklagelse og at nevnte T-skjorte ikke legges ut for salg. Dere kan jo farge skjortene grønne og selge dem til MDG, Naturvernforbundet eller tilsvarende organisasjoner der de passer bedre.

Vålerenga vil for alltid være mitt favorittlag, men medlemskontingenten til Klanen for 2019 blir foreløpig ikke betalt. Jeg venter på at de ansvarshavende ikke bare bøyer nakken, men legger seg paddeflate.