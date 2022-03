Landbruket står overfor flere kriser. De løses ikke av å spise mer kjøtt.

Dette er et debattinnlegg. Teksten står for skribentens regning. Vil du delta i debatten, kan du sende ditt innlegg til Nationen her

Trine Thorkildsen, fagsjef for ernæring, bærekraft og dyrevelferd i Matprat – Opplysningskontoret for egg og kjøtt mener, ikke overraskende, at det er dumt at Oslo vil kutte i kjøttforbruket.

Hun skriver at vi i stedet for å kutte i kjøttforbruket bør vi “bruke innkjøpsmakta til velge norsk mat som er bærekraftig produsert, basert på mest mulig norske ressurser og med god dyrevelferd”

Jeg mener det er nettopp det vi gjør når vi både bidrar til å kutte kjøttforbruket, og stiller krav om dyrevelferd og økologisk produksjon i anskaffelsene i Oslo kommune. En halvering av kjøttforbruket betyr tross alt at det fortsatt skal spises en god del kjøtt.

Verken Oslo kommune eller MDG har tatt til orde for å avvikle all norsk kjøttproduksjon. Forutsetningene for norsk landbruk gjør at vi bør ha dyr på utmarksbeite. Selv om både sauen og kua gir høyere klimagassutslipp på grunn av høye utslipp av metan, er kulturlandskapet, naturlig gjødsling og alt det bærer med seg av flora og fauna, noe som hører hjemme i Norge.

Det har det gjort i tusenvis av år, og det har formet landskapet. Dette landskapet er stadig i forfall, og det er et stort problem. Det er imidlertid ikke denne debatten Thorkildsen ønsker å ta. Hennes organisasjon jobber tross alt for å få nordmenn til å spise mer kjøtt.

Hun mener tydeligvis at FNs klimapanel, klimakur, og helsemyndighetenes råd er basert på et tvilsomt forskningsgrunnlag, uten å vise til forskning som sier det motsatte når hun skriver at det ikke er bærekraftig å spise mindre kjøtt i Norge, og legger til at vi godt kan spise mer frukt, grønt og bær, men dette “trenger ikke fordre at vi kutter kjøtt. Tvert imot”.

Det Thorkildsen og Matprat prøver på er, å skape et inntrykk av at kutt i kjøttkonsumet ikke har noen effekt på verken klimautslipp eller dyrevelferd, men at det rett og slett vil være skadelig for vår selvforsyningsgrad, livet på bygda og helsa vår. Dette baserer seg på et øyeblikksbilde av norsk landbruk og matkonsum, som er avlet fram av organisasjoner som Thorkildsens arbeidsgiver.

Vi har laget et system hvor intensiv kjøttproduksjon er det bøndene tjener penger på, og det rammer små og mellomstore bruk og det går ut over dyrevelferden.

Norsk kjøttindustri trekker til stadighet frem argumentene om at norske husdyr bruker ressurser som ellers er ubrukelige for oss mennesker, samtidig som de bedyrer at kraftfôret som brukes i all hovedsak er norskprodusert. Realiteten er at en stor andel av av dette kraftfôret er laget av mat mennesker også kan spise, hovedsakelig mais, durra, hvete og havre, og at importert soya brukes i kraftôret til alle husdyr.

Som vi alle lærte på ungdomsskolen, går mye av næringen tapt i det vi skal innta den fra dyrene som spiste den, fremfor å rett og slett spise maten som næringen kommer fra. Selv et polsk kullkraftverk bygget i sovjettida framstår som effektivt sammenliknet med å gjøre om menneskemat som korn, bønner eller soya til kjøtt.

Kjøttet har selvsagt en mye høyere næringsverdi, men den er ikke proporsjonal med alle ressursene som går inn i produksjonen.

Det må være pinlig for Matprat at mat- og landbruksminister Sandra Borch (Sp) nå tar kraftig grep for å få opp produksjonen matkorn i Norge. Det er visst mulig likevel. Dette skal ministeren ha honnør for!

Det er viktig for å bevare matjorda vår, samtidig som det gjør oss mer rustet mot høyere matvarepriser som en følge av krigen i Ukraina, for ikke å snakke om stadig større problemer med tørke og flom rundt om i verden.

Vi i MDG mener at mer av dette kornet i hovedsak bør spises av mennesker, at mer av soyaen og andre planteproteiner vi importerer også spises av oss, og at kjøttproduksjonen i større grad baserer seg på de naturgitte forholdene fremfor kraftfôr.

Hvis dette ikke lønner seg for bøndene, betyr det at systemet er skrudd sammen feil.