I Politisk kvarter på torsdag gjentar MDG at de vil halvere norsk kjøttforbruk. Det vil føre til at mange bønder må slutte med matproduksjon, og at vi må importere mer mat. Det er feil vei å gå.

Norske bønder produserer mat med høy kvalitet allerede i dag! Det vil jeg at de skal fortsette med!

Annonse

Økt norsk produksjon av korn og grønnsaker? Ja, absolutt! Derfor har dette vært en av hovedprioriteringene i begge jordbruksoppgjørene jeg har hatt ansvar for. Men vi klarer ikke å erstatte alt protein fra norsk kjøtt med norskprodusert planteprotein.

Jeg tenker det er bra for oss alle å følge de offisielle kostholdsrådene våre. I snitt spiser vi nordmenn i dag omtrent så mye kjøtt som kostholdsrådene tilsier. Noen spiser for mye, og bør redusere litt. Andre kunne kanskje spist litt mer. For de aller fleste av oss vil kjøtt være en naturlig del i et sunt og bærekraftig norsk kosthold, også i framtida.

"I snitt spiser vi nordmenn i dag omtrent så mye kjøtt som kostholdsrådene tilsier."

I store deler av Norge er det beitebasert husdyrhold med melk, storfekjøtt og sauekjøtt som er mulig å drive med. Der er ikke alternativet å gå over til grønnsaksdyrking, der er alternativet å ikke bruke jorda til matproduksjon. Mitt mål er tydelig: Vi bør bruke de naturressursene vi har til å produsere mest mulig mat i Norge. Da må vi produsere både melk og kjøtt også i tida som kommer