Kjøtt versus avokado … igjen

Det finnes hundrevis av spiselige matplanter. Flere av disse kan vi dyrke mer av i Norge. Erter og bønner er en ypperlig, sunn, miljøvennlig og bærekraftig erstatning for kjøtt. I disse plantene er mye protein av god kvalitet, rikelig med jern, drøssvis av sunne plantestoffer, og samtidig forsvinnende lite mettet fett. Det er dette som er basismatvaren for protein – og det er dette vegetarianere, veganere og andre med et mer plantebasert kosthold spiser i stedet for kjøtt.

Likevel er det stadig avokadoen som trekkes fram som motvekt til norsk kjøtt. Hvorfor? Avokado er verken et must eller spesielt viktig for å spise bytte ut kjøttet med mer plantemat. Avokadoen er fin, den, men hvem spiser avokado alene til middag i tro om at det er en god proteinkilde? Hilde Lysengen Havro informerer i sin artikkel i Nationen 5. januar at du må spise 12 kilo avokado for å få i deg samme mengde proteiner som fra ett kilo oksekjøtt.

Det kan så være, men denne sammenligningen blir helt feil på flere måter. For det første får nordmenn mer enn nok proteiner i kostholdet sitt – også uten kjøtt. Norske menn spiser i gjennomsnitt faktisk dobbelt så mye protein som de behøver. For det andre importeres det enorme mengder soya og andre i proteinrike plantevekster til Norge hvert år, kun med den hensikt å mate dyr i matproduksjonen. Dette er mat som fint kunne vært omgjort til gode næringsrike og proteinrike matretter for mennesker, og, i de mengder som importeres, langt på vei kunne dekket nordmenns proteinbehov.

Det er jo sant at kjøtt inneholder en rekke næringstoffer, men at vi i Norge får så stor andel av våre næringstoffer og protein fra kjøtt og meieriprodukter, er ikke en fordel, men snarere et symptom på et for ensidig kosthold. Vårt kjøtt- og meieririke kosthold er den viktigste årsaken til at det avdekkes år etter år at nordmenn har for lite fiber, og usunt mye mettet fett i kosten. Et variert plantebasert kosthold er ikke bare sunnere, men også vel så næringsrikt som et kjøttbasert kosthold.

Det er litt underlig at Havro føler seg kallet til å belyse de etiske problemene ved avokado- produksjon, men ikke synes å ha noen betenkligheter med etikken rundt dagens kjøttindusti og konsum.

Det er mange gode grunner for å spise mer plantekost – med eller uten innslag av avokado. Og ja, kutt gjerne ut, eller ned på kjøttet! Det vil gi fordeler for miljøet, dyrene og din egen helse.