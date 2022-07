Dette er et debattinnlegg. Teksten står for skribentens regning. Vil du delta i debatten, kan du sende ditt innlegg til Nationen her

Pandemi og krig har sammen med andre hendelser satt beredskap og matsikkerhet på agendaen. Dette skjer på toppen av en trend der søkelyset på dyrevelferd og bærekraft blir sterkere. Både forbrukere og storsamfunnet krever endringer.

Noen av disse endringene må skje i landbruket som har dyrehold. Den gode nyheten er at endringene som er bra for dyr, natur og matsikkerhet, også kan bremse utviklingen med nedlegging og sentralisering i landbruket!

Helsemyndighetene anbefaler at vi spiser mindre rødt kjøtt enn vi gjør i dag. Ser vi bort fra de helsemessige aspektene, betyr litt mindre kjøtt at vi må redusere importen av kraftfôr, styrke norsk fôrproduksjon og bruke beiteressursene bedre. Og så må vi slutte å kaste fullt brukbart kjøtt.

Halvparten av geitekillingene kastes (destrueres/brennes), de gir jo ikke melk! Dette er nydelig kjøtt som vi har lært at vi ikke liker selv om de fleste aldri har smakt det.

Vi har også stordrift med kyllingoppdrett og produksjon av svinekjøtt. Dyrene lever hele livet innendørs med en dyrevelferd som nok er innenfor lovens krav – det er loven det er noe feil med. Jeg mener at vi må slippe dem fri.

Frilandsgris har et godt liv. De roter i jorda og spiser blant annet kveke (inkl. røttene) og driver reell jordforbedring for bonden. Kyllingene må ut av husene og inn i ordentlige innhegninger med nettingtak.

Som alltid er problemstillinger ved endringer. Beitebruk kommer fort i konflikt med rovdyr. Vi har soner for mange rovdyr, og vi må nok finne oss i å ta ut en del rovdyr fra tid til annen. Dersom vi i større grad har storfe på beite i nærheten av rovdyrsonene og har saue- og geitehold i andre områder så kan vi redusere tapene. Storfe klarer seg betydelig bedre i møte med for eksempel streifulv enn sau.

Endringer koster. Noen bønder må legge om til annen drift, andre må redusere sin drift, noen har allerede gått foran og vist hva som er mulig. Dette er samfunnets ansvar, ikke enkeltbøndenes. Her må det ordentlige kompensasjonsordninger til. Under pandemien har vi vist at vi kan bruke penger på de riktige tingene hvis vi bare vil.

I motsetning til under pandemien kan vi i matproduksjon starte tidlig nok til å gjøre det ordentlig i stedet for «fort og gæli» når vi blir tvunget til det.

Et bærekraftig landbruk for Norge er et landbruk med færre dyr der dyra stort sett lever på norske ressurser, og vi spiser flere av dem i stedet for å kaste “unyttige” dyr. Dette vil støtte en desentralisert bruksstruktur og øke inntjeningsgrunnlaget til den norske bonden.

Vi må utvikle matretter basert på «det nye» kjøttet som blir tilgjengelig. For noen år siden skulle vi «redde høna». Problemet den gangen var liten tilgang på hønseslakt på markedet og lite med gode oppskrifter som ble publisert. Som nasjon kan vi gjøre det mye bedre.

Jeg og Miljøpartiet De Grønne vet at det finnes innvendinger og mange meninger om landbruket, men det er bred enighet om mange av utfordringene som må løses. Uten diskusjonen kommer vi oss ikke videre og jeg håper mange flere enn før blir med i den diskusjonen.