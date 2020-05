Kjesti Toppe svartmaler

Svineinfluensapandemien ligger ikke mange år tilbake, men viste at helsevesenet og kommuner fungerte sammen i en ekstraordinær situasjon. Koronapandemien slår hardere. Den traff raskt, hardt og overraskende.

Kjersti Toppe hevder vi ikke trenger en kommisjon for å vurdere beredskapen. Det er jeg sterkt uenig i. Vi skal snu alle steiner, og lete etter alt som kunne vært gjort bedre og det som virker. Bare på den måten sikrer vi at vi lærer og utvikler oss.

Det betyr ikke at jeg er enig med Toppe i at vi ikke var forberedt. Vi har en svært god helsetjeneste, under stadig utvikling.

Toppe mener tilgangen på smittevernutstyr var for dårlig. Alle kan se at vi burde hatt mer. Det er en situasjon som preger hele kloden. Problemene rundt legemiddelmangel er en debatt som ble reist for flere år siden. Regjeringen har allerede satt i gang en rekke tiltak, økt beredskapen og satset mer på legemiddelindustrien enn før, men vi ser også her at mer kan gjøres.

Om helsetjenesten reagerte raskt nok er et naturlig spørsmål, men at vi var helt uforberedt er jeg uenig i. Særlig når premisset til Toppe er at regjeringen «bygger ned» den offentlig helsetjeneste.

Toppes kritikk er spesielt urettferdig overfor kommunene og de ansatte i helsetjenesten som har møtt denne krevende situasjon med slik profesjonalitet og trygghet. Det har bidratt til at vi har fått kontroll over smitten og nå har rom for å lette på smitterestriksjonene.

Jeg går rett og slett ikke med på Toppes svartmaling. Våre fremste fagfolk har stått i front, ansatte og innbyggere har fulgt godt kvalifiserte råd. Vi har løst mye sammen.

Helse- og omsorgssektoren har over flere år utviklet regelverk, beredskapsplaner og systemer for krisehåndtering. Dette er basert på erfaring fra hendelser, øvelser og risiko og sårbarhetsanalyser i helse- og sektoren.

Vi har fulgt opp pandemimeldingen helt siden 2013, både gjennom egne overvåkingssystemer, varsling innenlands, rolleavklaring og koordinering. Det ble i 2014 fastsatt en ny versjon av Nasjonal beredskapsplan mot pandemisk influensa. Målet med planen er å sikre felles nasjonal beredskapsplanlegging for å håndtere en influensapandemi og opprettholde nødvendige samfunnsfunksjoner.

Vi tok initiativ til, og bidrar i CEPI, som støtter utvikling av vaksine-plattformer, der et nytt smittestoff kan settes inn i et allerede utprøvd vaksine som raskt kan produseres og testes for å nedkjempe utbruddet. Senest i 2019 reviderte vi smittevernloven og fastsatte beredskapsplan for utbrudd av smittsomme sykdommer.

Disse tiltakene fungerer. Det er tøft, og det knirker her og der, men det hadde ikke fungert dersom vi hadde «bygget ned» og «sentraliserte» den offentlige helsetjenesten.

I 2015 ble prinsippene for sykehusstruktur i Norge lagt frem for Stortinget i Nasjonal helse- og sykehusplan. Her ble det slått fast at det fortsatt skal være en desentralisert og differensiert sykehusstruktur i Norge, med et tilstrekkelig antall akuttsykehus for å sikre beredskap og øyeblikkelig hjelp.

Nye sykehus bygges, noen får andre oppgaver enn tidligere, og endringer gjøres for å bruke ressursene våre best mulig. Det renoveres og bygges for tiden 14 nye sykehus og fløyer. Samtidig har for eksempel antallet polikliniske konsultasjoner økt, samarbeidet med kommunene får antallet døgnopphold ned og frigjør kapasitet.

På toppen av dette har antallet årsverk i sykehusene økt med om lag 12 prosent - eller 12.000 stillinger siden 2013.

Innretningen på finansieringen til sykehusene, antall liggedøgn eller om det er private som tilbyr rehabilitering for kreftpasienter er debatter jeg gjerne tar med Kjersti Toppe.

Men det er ikke der det store slaget står når vi skal vurdere hva vi har gjort i tiden før, under og etter koronapandemien. Det handler om å belyse beredskapen i alle sektorer av samfunnet, og hvordan tiltakene har fungert. Jeg er stolt av måten innbyggerne har taklet denne situasjonen, jeg er stolt av våre helsearbeidere og av kommunene.

Vi skylder hverandre å dra lærdom av denne epidemien, men da må man peke på det som fungerer og det som kan bli bedre. Toppes elendighetsbeskrivelse er et dårlig utgangspunkt for godt samarbeid, tillit og læring.