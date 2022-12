Kjernekraft i Norge i stedet for Tyskland?

Dette er et debattinnlegg. Teksten står for skribentens regning. Vil du delta i debatten, kan du sende ditt innlegg til Nationen her

Den forrige regjeringens satsing på vindkraft var altså uheldig på to måter: At unødig mye natur ble forringet med ruvende konstruksjoner, og at den nye kraftproduksjonen bidrar lite når kraftbehovet er størst, som er vinterdager med lite vind og mange kuldegrader.

Med 1400 MW kraftkabler til Tyskland og til England, har Sør-Norge nå blitt liten del av et stort kraftmarked i Europa, der det allerede er store kraftpris-variasjoner, som følge av voksende andel væravhengig sol- og vindkraft. I Tyskland er det politisk vedtak om utfasing av kjernekraften, som følges opp med ekstra satsing på sol- og vindkraft.

Hvis også mye tysk kullkraft skal fases ut, så må den erstattes med voldsom satsing på vindkraft ute på Nordsjøen.

Å «balansere» den ujevne kraftproduksjonen blir temmelig stor utfordring, som antakelig må takles med et antall store pumpekraftverk og et antall «effektverk» i Sør-Norge: Slike spesielle kraftverk er antydet i ti år gammel rapport: «Økt balansekraftkapasitet i norske vannkraftverk». Med mye mer vindkraft en forutsatt i den rapporten, trengs det nok også noen flere «balansekraftverk» i Sør-Norge enn antydet der!

Statkraft har planlagt «effektverk» ved siden av Mauranger kraftverk i Hardanger, der det blir kort tilløpstunnel og stor fallhøyde. Storparten av produksjonen i nytt og gammelt kraftverk der kan konsentreres i tidsrommene med svak vind og lite vindkraft, og eksporteres via kabelsentral på plattform ute på Doggerbank i Nordsjøen, til Tyskland eller England.

Med flere slike prosjekt blir det behov for ett eller to store kjernekraftverk på Østlandet, så vannkraft som nå overføres fra Vestlandet til Østlandet kan ledes via kabelsentraler ute på Nordsjøen, til «vindkraftland» med temmelig ujevn egen kraftproduksjon.

Det mest aktuelle byggestedet for kjernekraftverk er vel litt vest for utløpet fra Øyeren i Østfold, der 2-3 km lang tunnel for mye kjølevann kan avlaste Glommas trange løp vestover fra Øyeren, som fungerer som «flaskehals» for store vannføringer.

Annet mulig byggested for stort kjernekraftverk er ved Minnesund, der pumper for mye kjølevann fra dypt nede i Mjøsa kan ta ut noe mer vann fra den store sjøen vinterstid, så det blir tilsvarende mer vann til og produksjon i fem relativt store vannkraftverk langs Glomma nedstrøms Mjøsa og Vorma.